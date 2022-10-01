特斯拉加速生產 擬Q4交車49.5萬輛Model Y和Model 3

《路透》週五 (30 日) 引述消息人士報導， 特斯拉計劃在第四季和明年提高其 Model Y 和 Model 3 車型的全球產量，因為特斯拉位於德州和柏林的新超級工廠正在增產中。

消息人士證實，根據特斯拉內部生產計畫，公司預計今年第四季生產近 49.5 萬輛 Model Y 和 Model 3 電動汽車，約佔特斯拉總產量的 95%，而在明年前三季度，Model Y 和 Model 3 的產量將達到 159 萬輛，到 2023 年底，該公司的電動汽車銷量將超過 210 萬輛。

如果產量預測真的實現，特斯拉將在第四季實現執行長馬斯克先前設定的生產目標，並使特斯拉將在 2023 年底之前接近德國汽車製造商 BMW 的產能規模。

特斯拉內部預測，第四季將生產近 49.5 萬輛 Model Y 和 Model 3。(圖片：AFP)

馬斯克多次樹立目標，但並非總都能實現，好比他今年 4 月看好今年產出超過 150 萬輛電動車，年增 60%，到今年 7 月他已將這一目標調整至 50%。

Piper Sandler 分析師近期發布報告指出，特斯拉上海廠升級、加州佛利蒙特廠的生產持續改善、以及德國柏林和德州奧斯汀廠的產能不斷提高，特斯拉第四季將能輕鬆生產超過 44 萬輛汽車。

特斯拉將在未來幾天報告其第三季的汽車交車數據，特斯拉內部預計第三季的交車量將非常大，分析師估計交付量將在 35 萬至 37 萬輛之間，這將遠高於 2022 年第一季創下的 31 萬輛交車記錄。

特斯拉 (TSLA-US) 週五下跌 1.1% 至 265.25 點，股價略低於 50 日均線。