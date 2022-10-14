〈美禁高階晶片輸中〉美祭十年來最狠管制 商務部安撫市場：對中禁令範圍有限

美國上週五 (7 日) 對中國祭出規模更大的半導體禁令，引發半導體與科技股近期拋售潮，負責出口管理的商務部助理部長 Thea D. Rozman Kendler 週四 (13 日) 安撫市場稱，美方限制措施範圍不大，只聚焦於國家安全最關鍵的設備、行動和實體。

美國商務部週四就對中出口管制更新舉行電話會議，商務部助理部長 Kendler 指出，拜登政府擴大對中半導體禁令是為了讓美國在科技領域上維持領先，同時竭力保護國家安全和外交政策利益。

Kendler 提及：「中國政府投入大量資源發展超級電腦能力，尋求 2030 年成為人工智慧 (AI) 領域的世界領導者，北京當局正在利用這些能力來監視、跟蹤和監控中國公民，並推動其軍事現代化。」

拜登政府擴大對中半導體禁令是為了讓美國在科技領域上維持領先，同時竭力保護國家安全和外交政策利益 (圖片：AFP)

Kendler 稱：「美方的行動將保護美國的國家安全和外交政策利益，同時也釋出明確的訊息，即美國的技術領先地位不僅關乎價值，亦關乎創新。」

BIS 上週更新有關先進運算與半導體製造的新出口限制規定，可能用於先進人工智慧運算、電腦記憶體及數據儲存的晶片，以及對現代武器系統極為重要的超級電腦的晶片都將受到管制，同時，製造這類晶片的設備和其他相關產品皆受到規範。

美國對中國新禁令影響開始漸漸發酵，台積電週四在法說會釋出將下修今年資本支出至 360 億美元，為今年二度下修，但法人推算，新禁令估僅影響台積電營收約 1%。

應用材料 (AMAT-US) 週三將第四季營收預測調降約 4 億美元，並警告新年度第一季營收也同受波及。

美國對中國新禁令影響開始發酵 (圖片：AFP)

英特爾傳出正計劃新一波裁員，將在 10 月 27 日發布最新財報時公告此消息。應用材料 (AMAT)、科磊 (KLAC-US)，以及科林研發 (LRCX-US) 在內的關鍵供應商傳出暫停對長江存儲的支援，也把暫時撤出其駐廠的員工。

輝達發布財報預警稱，受美國新出口規則影響，當前第三季可能失去對中國約 4 億美元的潛在銷售。

新禁令堪稱美國十年來範圍最大的出口管控，引發近期半導體類股與科技股猛烈的拋售潮。

Kendler 週四試圖安撫市場情緒道：「美方限制措施範圍不大，只聚焦於國家安全最關鍵的設備、行動和實體，以確保對商業活動影響最小，不會對全球供應鏈造成干擾。」

費半指數自 10 月 6 日以來已下滑逾 260 點，連跌五個交易日。受到 Kendler 言論和台積電財報佳音激勵，費半週四反彈 2.94% 至每股 2,263.2 美元。