「拜普會」有譜？拜登不排除G20峰會與普丁會面

美國總統拜登週四 (6 日) 透露，他不排除在二十國集團 (G20) 峰會期間與俄羅斯總統普丁會面，討論烏俄局勢和其他議題。

G20 峰會將於 11 月 15 日至 16 日在印尼峇里島 (Bali) 舉行。美國總統拜登週四接受採訪時表示，他不確定是否會在 G20 峰會期間與普丁直接對話，但「拜普會」還有待觀察。

拜登不排除 G20 峰會與普丁會面 (圖片：AFP)

白宮此前曾表示，拜登不排除在此峰會上與普丁會面，儘管目前仍未有明確的計畫。白宮還提到，如果普丁出席 G20 峰會，那麼烏克蘭總統澤倫斯基也應受邀參加，即使烏克蘭非 G20 成員國。

克里姆林宮首席外交政策顧問 Yuri Ushakov 此前表示，普丁有望參加 11 月 G20 峰會，但最終決定將在稍後做出並確認。

拜登與普丁最後一次會談可以追溯到去年 12 月，雙方僅通過電話會談，拜登和普丁原定於二月再次會面。然而，俄羅斯入侵烏克蘭讓一切都化為烏有，若兩人在 G20 會面，這將是烏俄戰爭以來美俄元首的首度會談。

除了「拜普會」之外，美中元首有望舉行面對面會議，拜登此前曾表示，如果中國領導人習近平出席下月印尼舉行的 G20 峰會，他肯定會與習近平會唔。

印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 在 8 月受訪時曾表示，習近平和普丁都將親自出席 G20。