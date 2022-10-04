美擬本週頒布高階AI晶片禁售中國令

多家外媒週一 (3 日) 報導，消息人士透露，美國商務部預計將於本週發布一系列的新規定，擴大美國半導體技術出口到中國的管制，試圖阻止中國取得用於超級電腦和資料中心的晶片。

美國傳出正準備推出新限制措施，進一步限制中國取得先進半導體技術的途徑。《紐約時報》週一率先報導，這些新規包括正式頒布對生產先進半導體的技術的出口限制細節、禁止在中國銷售用於邏輯和記憶體晶片生產的設備，並限制中國獲得用於超級電腦和人工智慧 (AI) 的晶片。

外傳，美商務部將禁止美國企業向生產 14 奈米以下先進半導體的中國工廠出口晶片製造設備，還將擴大對更多中國實體的外國直接產品規則。

截稿前，白宮和商務部拒絕對此消息置評。

《路透》上月報導，拜登政府將在 10 月擴大美國對中國出口用於人工智慧和晶片製造工具的半導體的限制。

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 上月表示，技術出口管制可以成為美國和盟國的一項新戰略資產，可以讓對手付出代價，甚至隨著時間的推移降低對手戰場能力。 美國擁有先進的邏輯和記憶體晶片技術，美方必須保持盡可能大的優勢。

費城半導體指數週一 (3 日) 大漲超過 3.7%，AMD (AMD-US) 收紅 4.34 %、NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.07%。