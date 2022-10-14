道瓊盤中暴力拉升逾1500點 美股暴漲背後四大原因

華爾街週四 (13 日) 迎來一份惡化的通膨報告，但為何美股卻上演先蹲後跳的驚人大逆轉？分析師認為這背後有四大原因支持。

美國週四公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.2%，剔除食品與能源波動的 核心 CPI 年增率大幅升至 6.6%，刷新 40 年新高。火熱的通膨報告讓聯準會更有理由在 11 月開會時持續激進升息，市場預測聯準會下月升息 3 碼的可能性超過 96%。

數據公布後，美股週四 (13 日) 先蹲後跳，道瓊指數一度暴跌 550 點，隨後暴力拉升 1500 點，收盤猛漲 827.87 點，重返 30000 萬點大關，這是道瓊史上首次單一交易日內跌逾 500 點又漲逾 800 點。

標普 500 指數則自盤中暴跌 2.39%，爾後急彈收紅 2.6%，標普上一次在單日盤中下跌高達 2.39%，而收盤上漲至少 2.5% 是在 2008 年 12 月 5 日。

華爾街多家分析師認為，有四大原因支持美股週四暴力拉升的情況。

第一：美股嚴重賣超

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週四指出，標普 500 短期震盪指標低於負 5%，處於賣超狀態。該指標高於 4%，意味市場買超，低於負 5% 的數值，則意味市場賣超。

多家分析師認為，有四大原因支持美股週四暴力拉升的情況 (圖片：AFP)

技術分析角度來看，標普指數盤中跌破 3,517 水平時，一些市場觀察人士認為，標普今年迄今的拋售已太過。標普的 200 日均線徘徊在 3,600 點附近，是近幾週多頭和空頭之間的戰線，這個長期趨勢線阻止標普大幅下跌。

FLPutnam Investment Management 首席市場策略師兼投資組合經理 Ellen Haze 表示：「標普週四從這個支撐位反彈，市場存在如此多的不確定性，在利空出盡之下，以至於市場對最新情況做出即時反應。」

第二：沒有後續拋售動力

財富管理公司 City National Rochdale 首席投資長 Tom Galvin 認為，市場受到短期交易波動影響，雖然一些交易員在通膨數據公布後拋售股票，但當他們完成拋售後，市場就開始趨於穩定。

恐慌指數 VIX 是基於標普 500 指數選擇權，為衡量股市波動性預期的一項常用指標。 Cramer 表示，恐慌指數 VIX 週四沒有飆升，這意味著投資人沒有過於恐慌，研判拋售動力將無法持久，而且最重要的是，股市走勢沒有低於期貨價格。

第三：空頭回補

分析師表示，對 CPI 報告下意識的拋售反應過後，可能使市場對一些空頭回補抱持開放態度。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 在一份報告中表示：「貨幣政策正迅速緊縮，聯邦基金利率明年有望升至略高於 5%，對一些人來說，這是重返股市的充分理由，週四的反彈可能受到空頭回補提振，但鑑於激進升息路徑，這種逆轉行情應該不會持續太久。」

第四：市場害怕錯過 (FOMO)

華爾街多頭近來堅持的觀點是企業財報具有韌性，隨著第三季財報季即將全面展開，多頭可能會從達美航空和美國最大連鎖藥妝集團沃爾格林博姿 (Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 優於預期的財報業績中取得線索。

Instinet 股票交易主管 Larry Weiss 表示：「人們剛剛意識到風險資產的長期暴跌必須結束一段時間。害怕錯過行情 (FOMO) 的心理，引導人們追逐這次反彈，但不幸的是，現在還有夠多的時間來破壞這次的反彈。」