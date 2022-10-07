拜登今日拜訪IBM紐約廠，計劃未來將投資200億美元！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 10 分)：

■道瓊指數：下跌 38 點至 29944 點，跌幅 - 0.13％。

■那斯達克 100 指數：下跌 53.75 點至 11488 點，跌幅 - 0.47％。

■標普 500 指數：下跌 56.5 點至 29944 點，跌幅 - 0.13％。

【今晚重要數據】9 月非農就業數據，市場預期將自 315K 滑落至 260K。

二、美股盤前關注重點：IBM 計劃未來 10 年投資 200 億美元：拜登今日拜訪 IBM 紐約廠，據路透報導，IBM 計劃於未來 10 年投資 200 億美元發展半導體、大型主機技術、人工智慧等。而拜登一直致力提振美國製造業，包括 8 月簽署的晶片法案推助之下美光也計劃在未來 20 多年投資 1000 億美元於半導體園區。(推薦閱讀：5G、WiFI6 技術向下支援，網通產業檢測需求，哪些公司適合投資甚至存股？)

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