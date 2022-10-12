英國央行無意延長救市 金融市場遭遇恐慌性拋售

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 週二 (11 日) 明確表示，英國央行將於 10 月 14 日之後停止購債行動，無意延長對債市的緊急干預，警告退休基金只剩三天的時間完成再平衡部位。

英國央行 9 月 28 日宣布緊急購買公債計畫，協助遭到融資追繳的退休基金，承諾在截至 10 月 14 日的 13 天內，購買不超過 650 億英鎊的長期英國公債。

繼前一日提高購債上限後，英國央行週二稍早警告「金融市場存在重大風險」，宣布擴大緊急購債計畫，將掛鉤通膨的英國公債納入購買範圍，企圖阻止市場拋售。

雖然英國央行一直表示救市行動將於本週五結束，但代表英國退休基金遊說團體已敦促貝利，至少要將購債行動延長至本月底。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 週二在華盛頓國際金融協會組織的一次活動上表示：「我們認為必須進行再平衡，我要對相關基金以及所有參與管理這些基金的公司說的是，『你們現在還剩下三天時間，必須完成這項工作。』」

貝利：英國央行將於 10 月 14 日之後停止購債行動 (圖片：AFP)

貝利警告：「支持金融穩定的干預本質是暫時的，目前所剩時間不多了。」

貝利此言顯然與市場預期背道而馳，投資人對金融穩定擔憂瞬間蔓延開來，引發市場新一波動盪。英鎊兌美元急貶 0.77% 至 1.0971 美元，連續五個交易日下跌。黃金、原油、美股、美債拋售潮應聲襲來，美元指數一枝獨秀。