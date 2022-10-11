烏俄戰爭進一步升級 小麥價格飆至3個月新高

俄羅斯對烏克蘭發動新一輪攻擊，提高穀物船自黑海出口的風險，導致小麥、玉米和大豆期貨價格週一 (10 日) 全數收漲，其中小麥市場處於「戰時」狀態，其價格飆至 3 個月以來新高。

俄羅斯軍隊週一發射多達 75 枚導彈，攻擊烏克蘭首都基輔、西部大城利沃夫 (Lviv) 等十多個大城市，導致大量平民死傷事件。俄方稱，這是報復烏國策劃恐怖攻擊，破壞連接克里米亞 (Crimea) 半島與俄羅斯的克里米亞大橋。

由於威脅穀物船從黑海出口，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 12 月小麥期貨飆漲 6.6%，收於每英斗 9.38 美元，創自 6 月 23 日以來最高收盤價。

烏俄戰爭進一步升級 小麥漲至 3 個月新高 (圖片：鉅亨)

玉米和大豆期貨也同步收高，12 月玉米期貨上漲 2.2%，至每英斗 6.98 美元，創 6 月 21 日以來新高，11 月大豆期貨漲 0.5 % 至每英斗 13.74 美元。

芝加哥期貨集團 (Price Futures Group) 高級分析師 Jack Scoville 解析：「小麥價格因週末烏俄戰情、俄羅斯核威脅加劇的消息而強勁上漲。」

Teucrium Trading 總裁兼投資長 Sal Gilbertie 表示：「俄烏兩國現有小麥未來供應充滿不確定性正推高價格，而新聞報導也提高這種不確定性，小麥仍處於戰時市場，從現在開始，可以預期基於戰爭消息出現的價格波動。」

Scoville 表示：「烏克蘭糧食出口協議可能很快就會終止，若戰情失控，我們可能會失去黑海通道，我們很快就會知道結果。」

俄羅斯對烏克蘭發動新一輪攻擊，小麥、玉米和大豆期貨週一價格全數飛漲 (圖片：AFP)

Darin Newsom Analysis 總裁 Darin Newsom 說：「交易員們注意到克里米亞大橋受損，以及俄羅斯升級對烏克蘭關鍵民用基礎設施、能源工廠和基輔的轟炸，關鍵問題之一是，烏克蘭是否會在今年秋季種植冬小麥？現在看來答案似乎是否定的。」

Newsom 還提到：「澳洲新南威爾斯州 (New South Wales) 部分地區遭逢暴雨和洪水，包括一些小麥種植區，這也可能會影響小麥收成。」