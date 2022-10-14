美國期中選舉剩不到1個月 共和黨拿下參議院勝率上升

美國期中選舉剩下不到一個月就要登場，博弈網站 PredictIt 的大選賭盤顯示，共和黨拿下參議院多數席次的機率持續升高，目前以 52% 稍微超過民主黨，睽違兩個月以來再度領先。

過去兩個月來，賭盤預估的民主黨參院勝率一直領先共和黨，分析師認為主要反映最高法院 6 月 24 日結束墮胎權的憲法保障之後，民主黨支持者更積極動員。

相較於民主黨把火力集中在墮胎權議題上，共和黨人選擇猛攻美國通膨。美國周四 (13 日) 公布 9 月消費者物價指數 (CPI)，內容顯示通膨依舊頑強，核心 CPI 甚至進一步上揚，鞏固美國聯準會 (Fed) 繼續大幅升息的可能性，並升高經濟衰退和失業者增加的風險。

這份深具政治破壞力的經濟數據公布後，美國總統拜登緊急滅火，表示如果讓共和黨掌握國會，美國通膨將衝得更高，因民主黨的「通膨削減法案」(Inflation Reduction Act) 將被共和黨廢除。

賭盤對民主黨 (藍) 和共和黨 (紅) 的國會勝率預估，左圖為參議院，右圖為眾議院。來源: PredictIt

共和黨則把握機會猛批，表示最新數據對年長者和勞工家庭來說，是糟糕的消息。眾議院籌款委員會的代表 Kevin Brady 說：「醫療照護成本過去一年來漲了將近 30%，是史上最大漲幅。房租也出現史上首見的漲幅。拜登殘忍對待經濟，情況變得更糟了。」

不過，大部分賭盤仍看好民主黨能保持參議院席次與共和黨各占 50 席、靠副總統賀錦麗關鍵致勝票推動法案的現有局面，例如 FiveThirtyEight 預測民主黨仍有三分之二的機會，讓參院不至於變天。

Cowen 華盛頓研究集團分析師 Chris Krueger 認為，期中選舉最有可能出現的結果，仍是民主黨掌參議院、共和黨掌眾議院，但是參議院席次取決於某幾個搖擺州是否翻盤。

庫克政治報告 (Cook Political Report)9 月下旬曾列出十個參議員選情白熱化的戰區，包括亞利桑那、科羅拉多、新罕布夏、喬治亞、內華達、賓州、威斯康辛、佛州、北卡羅來納和俄亥俄州。