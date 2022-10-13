CPI數據發布前 美債殖利率跌互見

美國國債殖利率周四 (13 日) 幾乎沒有變化，因為市場為 9 月消費者物價指數 (CPI) 數據的發布做好了準備，同時仍在消化高於預期的生產者物價指數 (PPI) 報告。

美東時間周四清晨 6:40，對政策最敏感的 2 年期國債殖利率上揚 0.6 個基點至 4.293%，接近上個月達到的 15 年高點。指標 10 年期國債殖利率小跌 0.1 個基點至 3.892%，近幾周來第二次接近 4% 關口。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

交易員期待 9 月 CPI 通膨數據的發布，將更能了解 Fed 的升息是否確實按預期減緩了通膨。

根據《道瓊》資料，經濟學家預計 9 月 CPI 上漲 0.3%。這將反映出年度通貨膨脹率從 8.3% 放緩至 8.1%。

市場還將關注數據以觀察有關 Fed 未來政策的線索，因為某些投資人擔心升息速度過快，而 Fed 正將美國經濟拖入衰退。

Fed 理事人在 11 月 1 日和 2 日的下次會議之前陸續表達了強硬的語氣，並表示他們對最近的通脹數據不滿意。因此，分析師普遍預計下個月將再次升息 75 個基點。

交易員仍在消化周三 (12 日) 強於預期的 PPI 通膨數據。反映商品批發價格的總體 PPI 成長 0.4%，而非《道瓊》經濟學家調查預測的 0.2%。