通膨前景不確定+Fed鷹派立場 美債殖利率走升

由於市場仍不確定通膨前景及其對 Fed 政策的意義，美國國債殖利率周四 (6 日) 攀升。

美東時間清晨 6:20，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 1.8 個基點至 3.777%。對政策最敏感的 2 年期國債殖利率上漲 2.7 個基點至 4.177%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

通膨持續上升數月且沒有任何放緩跡象，本周公布的經濟數據顯示物價已出現再次開始下跌的一些早期跡象。

周二 (4 日) 宣布的職位空缺數意外下降，導致投資人相信美國的勞動缺口可能開始縮小。不斷擴大的差距是通膨上升的主要驅動因素之一，因為它會推高工資。

周三 (5 日) 的 ADP 薪資數據顯示，私營企業在 9 月比預期增加了 8000 個工作崗位。預計本周將發布更多勞動市場數據，周四和周五 (7 日) 將分別發布每周週首次申請失業救濟金人數和 9 月失業率和非農就業人數。

投資人正在尋找有關 Fed 政策方向，特別是是否會繼續升息。對升息將美國經濟拖入衰退的擔憂一直在增加。

與此同時，Fed 理事最近幾周持續發出鷹派基調，堅稱不會迴避進一步升息以控制通膨。

因此，投資人將密切關注周四一系列 Fed 理事講話中的任何語氣轉變。