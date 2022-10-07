Fed持續鷹派論調 市場等待失業數據 美債殖利率小步走高

由於市場等待勞動市場數據的發布，美國國債殖利率周五 (7 日) 小幅走高；這些數據可能暗示通膨和 Fed 未來的利率政策。

美東時間清晨 6 點 20 分，指標 10 年期國債殖利率上漲 2.5 個基點至 3.849%。過去幾周它大幅波動，上周一度超過 4% 大關，本周稍早短暫跌破 3.6%。

對政策最敏感的 2 年期國債殖利率上揚 2.9 個基點至 4.279%。

殖利率與價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

本周發布了一系列有關勞動市場的經濟數據，周五尤其是重點，包括 9 月的失業率和非農就業數據。

投資人一直在密切關注這些數據，因為工資上漲是通膨的關鍵驅動因素之一。工資根據美國整體勞動力差距，反映出對勞工的需求高於求職者。

本周稍早時公布的數據，包括職位空缺意外下降，導致部分投資人相信差距正在縮小，這可能會影響 Fed 的政策。

然而，Fed 發言人周四 (6 日) 堅持過去幾周的鷹派基調，芝加哥 Fed 行長埃文斯表示，Fed 預計在接下來的兩次會議上將合計升息 125 個百分點，因為行長們繼續擔心最近的通貨膨脹讀數。

投資人一直擔心 Fed 過快升息會導致美國經濟陷入衰退。