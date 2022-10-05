勞動市場數據對Fed利率影響的不確定性大增 美債殖利率反彈

由於未來升息的不確定性持續以及股指期貨回落，美國國債殖利率在本周連續兩天下跌後，周三 (5 日) 回頭上漲。

美東時間周三清晨 6:20，指標 10 年期國債殖利率上漲 8.8 個基點至 3.705%。對政策最敏感的 2 年期國債殖利率上漲 3 個基點至 4.127%。

殖利率和價格呈反比。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

美國勞工統計局周二 (4 日) 報告，8 月職位空缺比市場預期的少 100 萬。這可能代表之前的職位空缺數量幾乎是可用勞工數量 2 倍的勞動力差距，正在開始縮小。

由於對勞工的高需求推高了薪資，成為通膨上升的主要因素，這個變化可能會影響 Fed 未來的政策。

Fed 一直在提高利率，並表示將繼續這樣做以抑制持續的通膨。這引發了投資人對經濟衰退的擔憂，認為升息速度和幅度太快。部分分析師現在認為，新的勞動市場數據可能導致 Fed 放緩升息步伐。

在本周標準普爾 500 指數創下 2020 年以來最大的兩日漲幅後，美國主要股指期貨周三回落。

周三稍後將發布一系列經濟數據，包括 ADP 私營企業就業變化統計數據，可進一步了解勞動市場，以及非製造業採購經理人指數 (PMI)，可藉以了解經濟成長。