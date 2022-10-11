投資人消化美股大跌和就業數據 美債殖利率本周走升

美國國債殖利率周二 (11 日) 走高，因為投資人消化了周一 (10 日) 的市場回落以及前一周的數據發布；這些數據將影響 Fed 的政策制訂。

美東時間上午 6:50，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 6 個基點至 3.945%。30 年期國債殖利率攀升 7.5 個基點至 3.917%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

2 年期國債殖利率在曲線中對 Fed 政策最敏感，上升 0.8 個基點至 4.316%。

隨著商業銀行、退休基金和外國政府的退出，以及 Fed 加快從資產負債表中賣出美國國債，美國債券的流出似乎正在加快步伐。由於英格蘭銀行購買更多金邊債券的緊急舉措未能平息市場，英國債券也出現大幅下滑。

投資人將關注周二公佈的 NFIB（全國獨立企業聯合會）小企業樂觀指數數據，前一周的數據顯示職位空缺意外下降、就業成長低於預期且低於預計失業率。

這些數據顯示 Fed 將繼續升息，這導致最近幾天美股的下跌。

紐約 Fed 將發布其消費者預期調查，調查消費者對整體通膨和食品、住房和能源價格的預期，以及對收入和就業前景的預期。

周二還將拍賣 13 周和 26 周債券。