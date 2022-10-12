美國9月PPI增幅高於預期 強化Fed繼續大幅升息可能

美國勞工部周三（12 日）公布的數據顯示，9 月生產者物價指數（PPI）年增率與月增率紛紛升至 8.5% 與 0.4%，雙雙高於市場預期的 8.4% 與 0.2%，表明通膨壓力仍在且需要時間緩和，也意味著聯準會（Fed）將在激進升息的道路上繼續走下去。

美國 9 月 PPI 增幅高於預期，通膨觸頂希望破滅。(圖片：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品與能源核心 PPI 年增 7.2%，低於市場預期的 7.3%，前值自 7.3% 下修至 7.2%；9 月核心 PPI 月增 0.3%，符合市場預期，前值自 0.4% 下修至 0.3%。

9 月 PPI 年增率從 8 月的 8.7% 回落至 8.5%，但仍高於市場預期的 8.4%，而按月來看 9 月 PPI 成長 0.4%，不僅高於市場預期的 0.2%，也高於 8 月自 - 0.1% 修正至 - 0.2% 的前值。

雖然供應鏈中斷的情況普遍有所改善，但能源、食品和服務的成本仍有所上升。9 月 PPI 數據顯示商品成本月增 0.4%，反映能源和食品成本上漲，剔除食品和能源的商品成本指數成長率則沒有變化。

其中食品成本月增 1.2%，占 60% 的漲幅，而在食品成本中的新鮮蔬果上漲 15.7%，按年來看食品價格漲幅高達 11.9%。

PPI 年增率的三分之二來自服務成本，如旅遊和住宿價格、食品零售、投資組合管理和住院病人護理，其中旅遊和住宿價格年增 6.4%。另外服務成本月增 0.4%，為三個月來最大漲幅。

值得注意的是，PPI 通膨壓力正在進一步緩解，如上述剔除食品和能源的商品成本指數成長率為 0% 透露一線希望。

雖然 9 月 PPI 數據好壞參半，但通膨仍居高不下，不足以讓 Fed 政策轉向，恐怕在下個月會第四次升息 3 碼（75 個基點）。

專家看法

FWDBONDS 首席經濟學家 Christopher Rupkey 表示，報告對面臨貨架商品通膨失控的消費者來說是一種慰藉，另一方面 Fed 對抗通膨的戰爭雖仍未取得勝利，但至少生產者層面的商品成本已停止以今年稍早看起來失控的速度上升。

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，9 月 PPI 漲幅超過預期，加劇大眾對通膨變得根深蒂固的擔憂，儘管某些大宗商品價格下跌、供應鏈中斷有所緩解，但潛在的薪資 - 物價螺旋上升，特別是在服務業，將使聯邦公開市場委員會（FOMC）成員一致認為有必要繼續大幅升息。