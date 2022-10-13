瑞磁ABC-KY開發數位液態活檢產品 目標帶動營運轉盈

檢測試劑廠瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 總經理何重人今 (13) 日表示，瞄準癌症基因檢測市場，透過旗下數位生物條碼 (BMB) 技術開發的數位液態活檢產品，已經完成初步研究，可檢測出 7 種與腫瘤高度關聯的變異基因，期望未來展開銷售後，能帶動營運轉盈。

何重人指出，數位生物條碼 (BMB) 檢測技術已通過美國 FDA 認證，將該檢測技術與 MDx3000 自動化分子診斷系統結合，開發出數位液態活檢，除了完成可行性研究外，同步展開產品商品化。

他補充，全球液態活檢市場規模上看 92 億美元，年複合成長率超過 2 成。由於液態活檢較傳統腫瘤切片的侵入性低、樣本取得容易，可廣泛應用在檢測與治療關聯性的基因上，以及高風險族群的定期篩檢等領域，因此近年液態活檢逐漸受到重視。

不過，目前市面上的液態活檢仍仰賴次世代基因定序 (NGS)，流程複雜、成本高，以人工檢測方式採取較耗時費力、靈敏度低等痛點，不具常規性臨床使用效益。而瑞磁的檢測方案具備易操作、高通量、快速且超高靈敏度等優勢，更適合大量臨床檢驗應用。

瑞磁累計前三季營收 2.7 億元，創新高，年增 28.1%。公司表示，受惠美國傳染病檢測需求強勁，腸胃道多元檢測試劑 (GPP) 與光學分析儀放量出貨，加上甫上市的新冠加流感七合一檢測試劑銷量不俗，推升營收走揚。