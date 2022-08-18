〈金萬林展望〉高通量檢測設備將推新服務 估全年營運攀新高

金萬林 (6645-TW) 旗下高通量檢測設備預計今年第四季推出新服務項目，可檢測超過 500 個癌症項目，讓醫生、病患提前取得治療方案，加上 Covid-19 與其他癌症檢測試劑銷售穩定，今年營收、獲利都將優於去年，登新高。

金萬林今年添購 NovaSeq 6000 多功能定序儀，為臨床研究用基因定序高階設備，一般高通量設備約檢測 400 個項目，該產品檢測量達 500 多個。

目前包含金萬林在內，國內僅有 5 個機構具備 NovaSeq 6000 多功能定序儀，其主要研發癌症癒後的監控檢測，搭配旗下 LDTs 認證的精準醫療分子檢測實驗室，與癌症檢測中心、醫院、學校進行產學合作，提供代檢與出具檢測服務。

金萬林表示，該定序儀器針對癌症患者，醫生可即時提供治療方案，若是一般正在追蹤病情的患者，則可透過影像系統、血液數據分析，提早追蹤病情復發性的風險。

除了檢測服務外，金萬林代理業務方面，與數十家國際知名大廠設備合作，服務國內研究機構、學術單位、醫療院所、生技製藥產業等，今年將再爭取代理新品牌或產品，預期代理設備業務業績將與去年相當。

金萬林在新冠肺炎 (Covid-19) 檢測相關產品與癌症檢測試劑銷售成長貢獻下，上半年稅後純益 8640 萬元，年增 148％，每股純益 2.14 元，預期下半年在新服務帶動下，全年營收、獲利都將優於去年。