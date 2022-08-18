〈金萬林展望〉完成猴痘檢測試劑開發 規劃送美確效認證

美國猴痘疫情持續升溫，累計確診病例數達上萬例，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 更將檢測量能擴大 8 倍，病毒檢測成為抑制疫情的關鍵之一，台檢測廠金萬林 (6645-TW) 已開發出猴痘檢測試劑，規劃將送至美國進行認證。

金萬林針對猴痘、牛痘、駱駝痘等 DNA 進行實驗性比對，並設計出檢測試劑產品。根據公司規劃，其猴痘檢測試劑依循新冠檢測試劑模式，將試劑送至美國實驗室進一步確校認證，再展開臨床試驗，若一切順利可望申請美國緊急使用授權 (EUA)。

據外媒報導，猴痘疫情在美國持續蔓延，全美病例數超過 1.2 萬例，其中至少 8 例為兒童確診病例，當局定為全國法定傳染病，不排除進一步列為公共衛生緊急事件。

美國流行病學者認為，疫情傳播鏈已經持續一段時間，不過美國開始廣泛檢測的速度太慢，預期病例數應該還會繼續增長。

美 CDC 為抑制疫情，擴大檢測量能，從每週 1 萬支，擴大到 8 萬支。目前許多國際醫材診斷公司也相繼投入猴痘檢測試劑研發，開拓新市場。

業界預期，新冠病毒檢測需求退燒，對猴痘的憂慮增加，使新的猴痘檢測劑巿場有機會彌補新冠檢測試劑缺口，但是否能完全取代，還需要觀察。



猴痘很少致命，迄今為止在美國沒有死亡報告，但患者經常因病毒引起的皮疹而感到虛弱，症狀類似流感，然後發展為可擴散到全身的疼痛性皮疹。