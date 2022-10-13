東陽前三季每股稅前賺3.8元 創歷史新高

東陽前三季每股稅前賺3.8元 創歷史新高（圖：AFP）
東陽前三季每股稅前賺3.8元 創歷史新高（圖：AFP）

汽車零件廠東陽 (1319-TW) 今 (13) 日公告自結，累計前三季稅前盈餘 21.94 億元，年增 2.79 倍，以 59.15 億元股本計算，每股稅前盈餘 3.8 元，創歷年同期新高。

東陽 9 月稅前盈餘 3.63 億元，月增 33.7%，年增 15.7 倍，創單月歷史次高，第三季稅前盈餘 8.64 億元，季減 8.4%、年增 6.4 倍。

東陽表示，OEM、AM 迎接旺季，除了加快各廠生產排程，穩定出貨滿足市場需求，並深耕汽車輕量化、智能光電加飾技術，掌握新能源車市場商機。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.78%

$12,178

原投組報酬率

+14.00%

$11,400

投組標的成分

  • 40%

    昇銳

    3128

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    維田

    6570

  • 10%

    昇達科

    3491

  • 10%

    富邦大中華成長基金-(美元)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞