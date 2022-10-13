東陽前三季每股稅前賺3.8元 創歷史新高

汽車零件廠東陽 (1319-TW) 今 (13) 日公告自結，累計前三季稅前盈餘 21.94 億元，年增 2.79 倍，以 59.15 億元股本計算，每股稅前盈餘 3.8 元，創歷年同期新高。

東陽 9 月稅前盈餘 3.63 億元，月增 33.7%，年增 15.7 倍，創單月歷史次高，第三季稅前盈餘 8.64 億元，季減 8.4%、年增 6.4 倍。

東陽表示，OEM、AM 迎接旺季，除了加快各廠生產排程，穩定出貨滿足市場需求，並深耕汽車輕量化、智能光電加飾技術，掌握新能源車市場商機。