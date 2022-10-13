面板雙虎展望審慎 友達觀望需求、群創確保財務穩健

電視面板價格年底前可望落底止跌，不過需求依舊低迷，面板雙虎高層今 (13) 日出席活動，對產業前景維持審慎看法，友達 (2409-TW) 總經理柯富仁說，今年年底旺季備貨效應並不顯著，持續關注需求變化，群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥則說，產業築底氛圍已出現，傳統季節性需求仍在，量能持續升溫，但價格彈性不高，將確保財務穩健經營。

柯富仁表示，今年不只顯示器產業，整體 ICT 都受全球總經影響，包含戰爭、通膨等黑天鵝灰犀牛，現階端需求端是最大問題，尤其各國逐步解封，消費者都把過去兩年花費在產品上的消費，轉而用在旅遊、出差，相對之下，採買電子產品的預算費用上就會降低。

柯富仁指出，現階段有看到不同應用、品牌庫存管理逐步改善，對比前兩季庫存已有大幅改善，部分客戶開始進入正常拉動，不過整體產業庫存去化狀況，還是要看需求端而定，供給面則在各大面板廠減產下，朝健康趨勢發展。

從應用別來看，柯富仁說，大尺寸電視面板價格自高點回落已有 1 年時間，不過隨著塞港、庫存逐步消化，近期逐步進入健康拉貨，IT 面板庫存則仍相對較高，他也坦言，今年年底採購銷售旺季備貨效應並不明顯，尤其現在已經 10 月還在談論庫存，而除需求外，近年高漲的成本也是考驗。

楊柱祥則說，心境上覺得產業最壞時刻已過，尤其又以電視面板止跌氛圍最明顯，依供需情況來看，認為傳統季節性需求仍在，量能持續升溫改善，目前看 10 月出貨動能會比 9 月好，不過價格彈性係數仍不高，希望產業景氣能隨築底氛圍出現下緩步回升。

至於價格何時能回升至現金成本之上，楊柱祥說，產業循環上下需要時間，不過隨著中國 11 長假、雙 11 購物節、美國消費購物旺季到來，將這波庫存需求去化完畢後，可望使後續供需恢復，帶動價量緩步往上。

楊柱祥進一步指出，目前各廠稼動率都維持在相對低檔，現階段營運也會確保生產製造對財務穩健經營有幫助，才會進行生產製造，如果對財務沒有正向貢獻就寧可減產，強調財務指標是很嚴肅的題目，客戶也都了解產業狀況，希望為產業鏈健全發展、穩健經營努力。

楊柱祥表示，雖然現在產業景氣還是很冷，但相信一定能挺過去，若價格仍獲得支撐就會逐步增加稼動率。