〈瑞磁股東會〉新冠流感檢測年底完成收案 2023年後擴大百項產品

瑞磁生技 ABC-KY(6598-TW) 目標 2023-2024 年旗下檢測產品線可達到百項，其中，新冠流感免萃取檢測試劑 (Cov-2 Flu Plus Direct) 預計年底前完成 1200 檢體收案，明年上半年提出醫材認證 510(K) 上市許可申請。

瑞磁開發的新冠流感免萃取檢測試劑，一個檢體一次可同時檢測 7 種病毒，包括新冠病毒、A 型流感病毒與亞型、B 型流感病毒與呼吸道融合病毒 (RSV) 等，也是首個取得緊急使用授權 (EUA) 後，朝正式認證的產品。

瑞磁表示，從過去腸炎、呼吸道收案數量與進度來看，看好新冠流感免萃取檢測試劑年底前有望完成收案，約 1200 檢體，明年上半年完成臨床數據整理與認證申請。

總經理何重人表示，目前公司已開發出 63 項檢測產品，除了新冠檢測試劑外，後續會把性傳染與抗藥性基因兩項產品結合，與市場做出差異化，並讓產品線更為完整，目標 2023 年後打造百項檢測試劑，營收、市值有望再衝高。

從全球多元檢測市場來看，近年掀起併購潮，大廠透過併購擴大檢測產品線，把既有單項檢測產品發展至高通量檢測產品，包括 BioMeriux 以 4.5 億美元併購 BIOFIRE、羅氏 17 億美元吃下 GenMark、去年 Diasorin 也斥資 18 億元買下 Luminex。

財務長黃亮凱補充，目前市場上，具備多檢測與高通量的業者只有瑞磁，未來產品達到百項後，加上營收大幅增加，不排除也會有併購的可能性。