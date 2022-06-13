〈瑞磁股東會〉客戶訂單量超越去年 全年營收拚新高

瑞磁生技 ABC-KY(6598-TW) 今 (13) 日舉行股東會，展望後市，總經理何重人表示，近年將積極衝刺營收成長，今年除了腸炎與呼吸道檢測銷售穩定，主要客戶 Idexx Labs (愛德士) 與 Livzon(中國麗珠醫藥集團) 訂單量也超過去年，全年營收有望再創高。

Idexx 為全球動物檢測領導品牌廠，已向瑞磁訂購 82 台儀器，總金額約 380 萬美元 (約新台幣 1.1 億元)，瑞磁累計至前 5 月已出貨 31 台，預計 8 月會再出貨。

雙方今年也重新簽訂授權與供貨合約，未來三年內 Idexx 將支付瑞磁 1200 萬美元 (約新台幣 3.6 億元) 技術授權金，將依照產品銷售量分三階段支付，瑞磁預計今年會先取得 1000 萬美元，明、後年各 100 萬美元。

Livzon 中國麗珠醫藥集團方面，瑞磁是提供該集團多重免疫診斷設備，公 表示，第一季出貨量相當於去年全年，加上約有 60 部診斷儀器打入指標性醫院，預計該客戶後續會再持續下單生物條碼試劑。

瑞磁指出，海外市場疫情相對穩定，不過腸炎、呼吸道試劑銷售持續穩定成長，推升前 5 月營收 1.28 億元，年增 10.25%，法人估，在兩大主要客戶挹注下，今年營收將優於去年、續創高，不過公司有其他產品線持續開發，加上拓展市場費用高，全年獲利相對有挑戰。