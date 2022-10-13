〈美股盤後〉Fed鷹派紀要 標普再創52週新低 台積電ADR法說前夕收紅

美國 9 月份生產物價指數 (PPI) 超預期，加上聯準會「鷹派」會議紀要，消弭百事可樂財報帶來的利多，美股四大指數週三 (12 日) 震盪走低，標普下滑 0.33%，報 3,577.03 點，連續第 6 個交易日收黑，再創 52 週新低，台積電 ADR 法說前夕收紅逾 1%。

投資人正密切關注通膨數據，美國週三公布 9 月 PPI 指數保持強勁，年增率與月增率分別升至 8.5% 與 0.4%，皆超乎市場預期的 8.4% 與 0.2%，顯示通膨壓力難降。

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 週四即將出爐，華爾街預估 CPI 數據 8.1% 持續降溫，核心 CPI 數據約達 6.5% 持續走高。

聯準會週三公布 9 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要顯示，聯準會為了讓通膨回落到 2% 的目標，將在短期將利率升至限制性水準並維持一段時間。

摩根士丹利分析師認為，由於會議紀要沒有明顯反對當前的升息步伐，聯準會有望在 11 月再度升息 3 碼。

經濟衰退擔憂持續籠罩華爾街，美國總統拜登週二警示，美國經濟可能陷入衰退，但任何衰退都會「非常輕微」，且美國經濟有足夠韌性度過難關。

知名金融服務機構 Allianz 最新研究報告預測，全球家庭財富經過連續 3 年破紀錄增長後，今年將出現自 2008 年金融危機以來的首次大幅收縮，預料將出現超過 2% 降幅。

美國財政部長葉倫週三表示，全球經濟正面臨重大逆風，美國正在努力支撐其供應鏈，並防範俄羅斯和其他國家的地緣政治威脅。

聯合國大會週三以 143 國贊成、5 國反對、35 國棄權的票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土。外媒週三引述消息人士報導，美國政府考慮完全禁止俄羅斯鋁材產品，將俄鋁 (0486-HK) 納入黑名單，以回應烏俄戰爭進一步升級。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.22 億例，死亡數突破 656 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (12 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收黑，公用事業 (-3.42%)、房地產 (-1.39%) 和材料 (-0.80%) 板塊跌幅前三，能源板塊表現最佳 (+0.75%)。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.46%；Meta (META-US) ) 下跌 0.81%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.61%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.15%。

道瓊成分股漲跌互見。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.05%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.13%；波音 (BA-US) 下跌 0.87%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.21%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.62%。

費半成分股普遍疲弱。高通 (QCOM-US) 下跌 1.26%；AMD (AMD-US) 上漲 0.38%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.74%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.38%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.24%；美光 (MU-US) 下跌 1.79%。

台股 ADR 全數回暖。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.04%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.87%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.65%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.46% 至每股 138.34 美元。蘋果將於 10 月 27 日發布 2022 年第四財季財報，花旗看好蘋果財報與後市表現，分析師認為，考量蘋果今年上半年業績皆優於預期，消費者偏好售價更高的 iPhone 14 Pro 機型，以及 900 億美元庫藏股計畫為股價提供支撐，預測蘋果股價表現將略優於大盤。

食品和飲料巨頭百事可樂 (PEP-US) 大漲 4.18% 至每股 169.39 美元，引領消費性類股走強。

該公司盤前公布 2022 會計年度第三季亮眼財報，營收報 219.7 億美元、經調整後每股純益達 1.97 美元，均優於市場預期，其財測也表現不俗，2022 年內生性成長預測從 10% 調升至 12%，並將核心固定貨幣每股獲利成長預測從 8% 調升至 10%。

TikTok 母公司字節跳動計劃擴大業務，進軍音樂串流媒體，Spotify (SPOT-US) 早盤衝高後應聲回落，終場收紅 1.28% 至每股 83.18 美元。

微軟 (MSFT-US) 上漲 0.15% 至每股 225.75 美元。 微軟慶祝 Surface 平板電腦問世 10 週年之際，推出三款 Surface 新電腦，包括 Surface Laptop 5 筆電、Surface Pro 9 二合一裝置、Surface Studio 2 + 一體式電腦等。

莫德納宣布將與 Merck 聯手研發和銷售癌症疫苗，莫德納 (MRNA-US) 猛升 8.28% 至每股 130.72 美元。

經濟數據

美國 9 月 PPI 年增率報 8.5%，預期 8.4%，前值 8.7%

美國 9 月 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 - 0.2%

美國 9 月核心 PPI 年增率報 7.2%，預期 7.3%，前值 7.2%

美國 9 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「投資人擔心限制性貨幣政策，即緊縮的金融環境，可能導致流動性枯竭、並給全球經濟帶來更大的傷害。」

Krosby 預測：「如果週四 CPI 數據高於市場預期，那麼投資人週三對會議紀要和 PPI 報告冷淡的反應可能會受到考驗，市場週四可能會經歷艱難的一天。 」

瑞穗證券分析師認為，後疫情時代與 1990 年至 2020 年 3 月之間總經環境本質上存在區別，呼籲投資人切勿在此時刻逢低買入，也切勿指望聯準會將出手救市，因為美股苦日子還在後頭。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主