Google Play商店上架Truth Social 川普概念股DWAC盤後大漲

Google 讓川普自創社交平台 Truth Social app 在 Play Store 上架，激勵 SPAC 公司 Digital World Acquisition Corp(DWAC-US) 周三 (12 日) 盤後一度大漲 7% 以上。

Digital World 是特殊目的收購公司 (SPAC)，讓美國前總統川普 (Donald Trump) 的媒體公司公開上市。

先前 Truth 平台因內容審核問題而遭 Play Store 禁止上架，谷歌認為該 app 當時違反其審核用戶生成內容的政策。

谷歌發言人表示，「任何 app 都能上架 Google Play，只要這些 app 符合我們的開發者規範，包括有效審核用戶生成的內容和刪除令人反感的貼文 (包括煽動暴力貼文) 的要求。」

谷歌表示，Truth Social 已同意執行內容審核政策，其中包括刪除或阻止發布煽動暴力貼文的用戶。

在川普號召下，約莫 2500 名示威者在 2021 年 1 月 6 日闖進美國國會大廈，擾亂正在進行計票及認證 2020 年美國總統選舉結果，導致國會大廈遭示威者占領並破壞長達數個小時，一系列的衝突導致 5 人死亡，超過 140 人受傷。

隨後推特 (TWTR-US) 於 2021 年 1 月封鎖川普，主張他的貼文「具有進一步煽動暴力的風險」，而此舉也促使川普創建自家社交平台 Truth Social。

目前美國 44% 使用 Android 智慧手機的用戶已可下載使用 Truth Social。先前該 app 遭谷歌禁止上架時，Android 用戶必須使用手機瀏覽器開啟 Truth Social 網站，或者靠其他網站側載使用。

但該 app 已在蘋果 (AAPL-US) 的 App Store 上架。谷歌 9 月也將一個類似 Truth Social 的平台「Parler」恢復上架，稱該平台已大幅修改至符合谷歌政策的程度。

此前 Digital World 股東進一步推遲與川普旗下「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group, TMGT）合併的投票。Digital World 必須取得 65% 股東同意延後合併期限，若未能獲准，Digital World 預計在 12 月 8 日進行清算。

Digital World 上周股價大跌，因實業家馬斯克 (Elon Musk) 恢復收購推特的交易。川普在推特擁有約 8000 萬粉絲，馬斯克曾表示會讓川普重返推特。川普在 Truth Social 上的粉絲僅約 400 萬人。

與此同時，Trump Media 內部吹哨者 William Wilkerson 向美國證券交易委員會 (SEC) 提供內部文件，申訴該公司有證券違規行為。Wilkerson 近期受媒體採訪時表示：「這家公司遲早破產，我認為 SEC 不會核准該公司。」

Digital World 先前曾警告，川普聲譽若再遭損害恐危及公司。考慮 2024 年再次參選總統的川普正面臨聯邦刑事調查，調查他是否在離開白宮後非法保存和藏匿敏感的國家安全文件。

最近時確認，Digital World 周三收低 1.12%，盤後大漲 5.76%，報每股 16.88 美元，今年迄今仍有近 69% 跌幅。