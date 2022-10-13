〈台股盤前要聞〉今年稅收估首破3兆、聯發科布局光追 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，財政部公布前 9 月稅收 2.6 兆元，估全年超出預算數近 3000 億元，稅收將首破 3 兆元；聯發科看好下世代 GPU 將導入光追技術，應用也擴展至手機、AR/VR 與元宇宙等。以下是今 (13) 日必看重要財經新聞。

前 9 月稅收 2.6 兆元 估全年超出預算數近 3000 億元

根據財政部昨 (12) 日公布的稅收統計，前 9 月實徵淨額共 2 兆 6261 億元，統計處預估今年全年稅收可望首度突破 3 兆元，超出年度預算數約近 3000 億元 (俗稱超徵)。閱讀全文...

聯發科布局光追技術 擴展至手機、元宇宙

聯發科 (2454-TW) 昨 (12) 日舉辦「發哥開講」講座，無線通訊事業部技術規劃總監李俊男表示，國際協會年初已正式將光追技術納入標準，看好下世代 GPU 將加速導入光追技術，應用也自 PC 產業，擴展至手機、AR/VR 與元宇宙等。閱讀全文...

Meta 高階 VR 導入 MiniLED 背光 富采拿大單

Meta (META-US) 昨 (12) 日搶先蘋果一步發表新款 VR 頭戴裝置「Quest Pro」，主攻專業應用領域，除了採用高通晶片外，並正式導入 MiniLED 背光，將由目前龍頭廠富采 (3714-TW) 供應。閱讀全文...

美禁高階晶片輸中 童子賢：兩大經濟體碰撞須小心面對

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (12) 日出席玉山科技協會活動，面對媒體詢問美國擴大限制高階晶片輸入中國對台廠影響，童子賢認為，相關措施是美中貿易科技戰的延長版，而台灣作為全球科技產業的夥伴，遇到兩大經濟體碰撞時，更需要小心處理、小心面對。閱讀全文...

外資尚有 2000 億美元在台 黃天牧：一半是中長期布局的退休基金

台美利差擴大，外資已連 4 個月淨匯出，今年前三季共淨匯出 224.67 億美元 (折合新台幣 7092 億元)；對此，金管會主委黃天牧昨 (12) 日表示，目前外資在台灣還有 2071 億美元，且一半以上是退休基金，顯示會中長期停泊在台灣，投資人要有信心。閱讀全文...

黃天牧：四家壽險已要資產重分類 可安定逾 1700 萬保戶的心

升息衝擊壽險業淨值，外界擔憂，業者用壽險業股票作為擔保融資恐衍生授信風險，對此財政部國庫署署長蕭家旗表示，會持續關注公股銀承作以股票設定擔保的授信風險。閱讀全文...

Meta 發表高階 VR 頭戴裝置 售價 1500 美元是前代的三倍高

Meta Platforms 公司周二 (11 日) 舉行開發者大會，發表新款虛擬實境 (VR) 頭戴裝置「Quest Pro」，以專業人士為主要客群，售價 1500 美元起，為前一代裝置的三倍以上，象徵 Meta 執行長祖克柏進軍高階市場的里程碑。閱讀全文...