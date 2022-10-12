〈台股盤後〉金融、中小型股翻揚 跌幅收斂守住萬三

儘管金管會擴大限空令，不過台股今 (12) 日仍受到美股收黑拖累，早盤一度跌破萬三關卡，最低至 12991.59 點，隨著金融族群翻揚、記憶體族群等中小型股抗跌，跌幅收斂至平盤震盪，終場收在 13081.24 點，下跌 24.79 點或 0.19%，成交量 1815.57 億元。

權值股方面，台積電摜破 400 元大關，儘管低階買盤進駐，終場仍下跌 4 元，收在 397.5 元；聯發科、鴻海平盤震盪，終場分別下跌 0.96%、0.72%。台達電開低走高，收漲近 3%、聯電也有逾 3% 漲幅、廣達也力守盤上。

高價股岌岌可危，僅大立光、信驊上漲逾 3%，旭隼小漲約 1%，力旺一度打入跌停價 1010 元，面臨千元保衛戰；世芯 - KY 再吃一根跌停，緯穎、嘉澤表現弱勢。

金融股表現有撐，指標股開發金、富邦金收紅；永豐金、元大金上漲逾 1%，玉山金、中信金、兆豐金、第一金、華南金、開發金、台新金等站穩盤上。

盤面上，PCB 族群有買單點火，育富、金像電拉出逾半根停板；華通也有近 4% 漲幅；燿華、新復興、泰鼎 - KY、邑昇、臻鼎 - KY、新興均逆勢抗跌。

記憶體族群同樣抗震，南亞科大漲近 6%，旺宏也有逾 3% 漲幅，華邦電收漲 2.6%；NAND Flash 控制 IC 廠群聯續揚，最高至 316 元，終場上漲逾 7%。

生技族群重啟漲勢，大樹、台生材、高端疫苗上漲逾 5%，藥華藥、雙美、中裕、合富 - KY、合一、基亞、聯合、大江、生華科、大學光等都有逾 2% 漲幅；精華、泰博、台康生技、佰研、益安等表現也不俗。