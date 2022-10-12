電子三雄續疲 台股震盪下跌24點收13081點 萬三失而復得

美股那斯達克、費半指數周二 (11 日) 再收黑，即便金管會擴大限空令，台股今 (12) 日早盤仍延續弱勢格局，一度失守萬三大關，盤中在金控股全面翻揚領軍下，指數震盪翻紅，但新台幣持續走貶、資金匯出壓力大，終場下跌 24.79 點，收在 13081.24 點，成交值 1815.57 億元。

櫃買指數開低走高，終場上漲 0.55 點，收 168.99 點，成交值 518 億元。上市櫃成交值合計 2333.57 億元。

電子權值股表現方面，台積電再挫 1%，收 397.5 元，正式宣告失守 400 元大關；鴻海、聯發科跌幅分別達 0.96%、0.72%。聯電逆勢翻揚，與大立光同步強漲超過 3%，華碩也勁揚逾 2%，研華、廣達、矽力 - KY 等同步收紅。

記憶體族群利空出盡，搶先反彈，群聯延續昨日強勢格局，飆漲超過 7%，南亞科強漲超過半根停板，十銓、旺宏、威剛、宇瞻、華邦電漲幅都超過 2%。

PCB 族群也一片紅通通，金像電狂飆 6%，華通、燿華、育富、欣興等全面收紅。

受美國晶片新管制衝擊，IC 設計族群續遭摜殺，創意、威盛打入跌停，力旺也重挫 9%，智原、佑華、義隆、新唐、矽統、通泰、創惟、瑞昱同步下挫逾 2%。