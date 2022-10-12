Meta發表高階VR頭戴裝置 售價1500美元是前代的三倍高

Meta Platforms 公司周二 (11 日) 舉行開發者大會，發表新款虛擬實境 (VR) 頭戴裝置「Quest Pro」，以專業人士為主要客群，售價 1500 美元起，為前一代裝置的三倍以上，象徵 Meta 執行長祖克柏進軍高階市場的里程碑。

Meta Quest Pro 將在 10 月 25 日開賣，價格和功能都比前一代 Meta Oculus 2 明顯提升。2020 年底問世的 Oculus 2 售價為 300 美元起，8 月 1 日起調漲後變成 400 美元。

Quest Pro 搭配高通 Snapdragon XR2 + 處理器，處理能力更強，具備 10 個 AR/VR 感應器，用來追蹤用戶的眼神和表情。裝置整體而言較輕薄，眼罩部分較前代薄 40%，電池調整到後腦勺，配戴感受的重量更平衡。

Meta 希望扭轉 VR 產品給人只限遊戲玩家的印象，以把客層擴大到設計師、建築師等創意類的專業工作者。為了提升生產力功能，Meta 宣布和微軟合作，未來將可使用 Word、Outlook、Teams 等。

Meta 發表 Quest Pro 圖取自 Meta

Quest Pro 對祖克柏來說極為重要，去年他曾透露，公司正在開發 VR/MR 產品，當時的產品名為 Project Cambria，而祖克柏正在把公司名稱由 Facebook 改為 Meta 的階段，宣示朝元宇宙發展的決心。

從那時起，祖克柏砸重金開發元宇宙，負責這項工作的 Reality Labs 去年虧損 102 億美元，今年迄今也已虧損近 60 億美元。

Quest Pro 價格雖不便宜，卻仍遠低於微軟的企業級 Hololens 2 產品，後者的入門款定價 3500 美元。

但根據媒體評論，Quest Pro 一大限制是電池續航力不長，單次使用最長只有一到兩小時，可能讓想買來工作的潛在客層感到猶豫。