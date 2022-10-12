〈發哥開講〉聯發科布局光追技術 擴展至手機、元宇宙

聯發科 (2454-TW) 今 (12) 日舉辦「發哥開講」講座，無線通訊事業部技術規劃總監李俊男表示，國際協會年初已正式將光追技術納入標準，看好下世代 GPU 將加速導入光追技術，應用也自 PC 產業，擴展至手機、AR/VR 與元宇宙等。

聯發科今日以「解鎖旗艦手機影像功能的創新」為題，剖析最新旗艦機種的技術，李俊男指出，遊戲技術從雲端走向手機已是必然趨勢，IC 設計業者也不斷思考如何突破算力、GPU 架構及溫度的限制。

從行動 GPU 特性來看，大致分為能效導向、性能導向及超級算力，聯發科是將主力放在能效導向，滿足行動平台長效續航的需求，再嘗試堆疊性能，提升算力，激發更多創新的機會。

李俊男舉例，今年聯發科天璣 9000 + 與華碩 (2357-TW)ROG 聯手，推出最頂級 ROG Phone 6D/6D Ultimate 系列，發揮天璣 9000 + 高性能、高能效，還有 HyperEngine 遊戲技術，目前在安兔兔排行榜仍維持第一名。

此外，Khronos Group 今年 1 月發布 vulkan 1.3 標準後，已正式納入光追標準，代表未來整個 GPU 領域將加速導入光追技術，應用類型也將持續擴展，預期未來行動光追技術不再是專屬遊戲機或 PC，而是延伸至手機、作業系統介面、AR/VR、元宇宙等。