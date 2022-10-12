美禁高階晶片輸中 童子賢：兩大經濟體碰撞須小心面對

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (12) 日出席玉山科技協會活動，面對媒體詢問美國擴大限制高階晶片輸入中國對台廠影響，童子賢認為，相關措施是美中貿易科技戰的延長版，而台灣作為全球科技產業的夥伴，遇到兩大經濟體碰撞時，更需要小心處理、小心面對。

童子賢表示，兩大之間難為小，但台灣企業韌性也很強，就算大國之間沒有碰撞擠壓，回顧過去台商製造基地，有高比例是在中國，但近年隨著中國人口老年化、製造業青年從業人員難招募、工資高漲、環保法規越趨嚴謹下，也驅使製造業全球布局調整，像是往東南亞、墨西哥、東歐布局都有，美中貿易戰僅是推波助瀾。

台灣是全球科技、貿易、產業重要的好夥伴，童子賢指出，舉凡資安環境等全球風潮，台灣也都無法置身事外，且資安也並非台灣需獨自面對的問題，像是網路勒索、網路詐騙都屬全球性問題，包含廠商在內也都需要對資安深入理解、重視，並多加投資、努力。

媒體也關心近期個人電腦市況下行影響，童子賢回應，產業通常是 3-5 年一個中小轉變、10 年一個大型轉變，若時光倒回 20 年前會發現當年只有桌機、少部分筆電，反觀現在卻有許多平台經濟、電動車、5G、衛星通訊等新興領域應用崛起。

個人電腦則是過去兩年受惠疫情催生的遠距上班、教學、工作需求暴增，童子賢說，確實需要一點時間消化原來過度樂觀的庫存，不過業界對產業起伏都很有經驗，預期兩個季度就能消化這個部分，因此認為市場不需要太緊張。