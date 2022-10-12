〈稅收統計〉前9月稅收2.6兆元 估全年超出預算數近3000億元

根據財政部今 (12) 日公布的稅收統計，前 9 月實徵淨額共 2 兆 6261 億元，統計處預估今年全年稅收可望首度突破 3 兆元，超出年度預算數約近 3000 億元 (俗稱超徵)。

根據財政部統計，9 月稅收實徵淨額約 3653 億元，較去年同期增加 632 億元、年增 20.9%，前 9 月實徵淨額共 2 兆 3653 億元，較去年同期增加 3880 億元、年增 17.3%。

從個別稅目來看，9 月稅收僅印花稅收創下單月新高，累計前 9 月稅收創新高的稅目則有：營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、關稅、遺產稅、牌照稅與總稅收等 8 個稅目。

另外，包括營所稅、綜所稅、房屋稅、牌照稅、遺產稅、贈與稅等 6 項稅目，今年前 9 月稅收已提前達成預算目標。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，9 月營所稅收 1634 億元、年增 55%，主要是暫繳申報稅款增加；累計前 9 月稅收 8938 億元、年增 57%，推估全年營所稅收有望突破 1 兆元。

證交稅則是受成交量萎縮衝擊，9 月稅收 126 億元、年減 29.1%，連續 9 個月正成長；累計前 9 月稅收 1362 億元、年減 36.1%。

陳玉豐表示，台股 9 月日均成交量 2450 億元，創今年以來新低，也是連續 5 個月降到今年度預算數以下，在去年高基期、歐美通膨壓力與聯準會升息等壓力下，加上市場對於經濟衰退的隱憂，導致證交稅收持續擴大。

陳玉豐進一步指出，前 9 月證交稅收 1362 億元、日均成交量 3025 億元，兩者皆為歷年同期次高，但從 10 月上旬股市表現來看，證交稅收要達成預算目標仍有壓力。