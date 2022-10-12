壽險淨值大跌衝擊公股銀授信？ 國庫署緊盯相關風險

升息衝擊壽險業淨值，外界擔憂，業者用壽險業股票作為擔保融資恐衍生授信風險，對此財政部國庫署署長蕭家旗表示，會持續關注公股銀承作以股票設定擔保的授信風險。

美國聯準會暴力升息重挫債券價格，讓大量持有債券的壽險業淨值跟著溜滑梯，部分企業以壽險股票根銀行質借更因此被要求增提擔保品。立法院財委會今 (12) 日邀請金管會、財政部國庫署就「公股銀承作以壽險業股票作為擔保融資的風險」進行專題報告。

蕭家旗答詢時說，會持續關注公股銀承作以股票作為擔保品的授信風險，至於壽險業是否進行資產重新分類，這部分則會尊重金管會決定。

根據財政部出具的報告，公股銀在股票質押借款實務作業上，會根據內部作業規範及相關控管限額，並針對上市櫃、未上市公司股票，訂定差異化估價及貸放值，並參考股票的市場價格、流動性與發行企業信譽進行審慎評估。

在貸後管理部分，公股銀會定期檢視擔保維持率，當擔保維持率低於契約約定比率，就會通知借款人補提擔保品或償還貸款金額，只要借款人未依約補提擔保品，導致擔保維持率下降至特定比率時，銀行將依據合約內容處分擔保品。

國庫署表示，因應壽險業股票受全球升息導致淨值比大跌，公股銀行將持續密切注意後續發展情況，並加強控管以股票為擔保品的授信案件風險，如有出現擔保品價值大跌並影響債權確保等情事，將即刻採行因應措施。