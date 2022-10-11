NABE：Fed過度緊縮 恐使美國面臨更嚴重的經濟衰退

全美商業經濟協會 (NABE) 在週一 (10 日) 發布的一項最新調查顯示，明年美國經濟面臨的最大威脅是美聯準會 (Fed) 過於激進，可能引發嚴重的經濟衰退。

針對 45 位專業預測者所的調查報告顯示，約有八分之一的受訪者認為，今年經濟衰退的可能性超過 五成，超過 40% 的人認為 2023 年經濟陷入衰退的可能性大於五成。

NABE 副會長 Julia Coronado 表示，有超過四分之三的受訪者認為，美國經濟能夠實現軟著陸的機率只僅有五成或是低。

Coronado 也提及，超過半數的受訪者認為，美國經濟展望所面臨的最大下行風險，就 Fed 的貨幣政策過度緊縮。

調查中也顯示，大約有 33% 受訪者表示，Fed 需要大幅增加失業率才能壓制通膨，但有大約同等比例的受訪者認為，Fed 可以在不讓失業率上升太多的情況下為勞動力市場降溫。

Fed 今年已連續三度升息 3 碼，且多半為全票通過，市場普遍預期 11 月會議將再度通過升息 3 碼的決議。

有「女股神」之稱的方舟投資管理創辦人伍德 (Cathie Wood) 近日致函 Fed，再度批評激進緊縮政策，她並警告，Fed 對通膨的強硬立場是錯誤的，恐加劇通貨緊縮 (Deflation) 風險。

伍德表示，Fed 似乎將重點放在兩項滯後指標，即通膨和就業數據，這兩個變量發出互相矛盾的信號，相較之下，Fed 更應該關注的是大宗商品價格和零售庫存表現。