半導體景氣反轉 晶片股全年跌幅可能寫下史上最糟紀錄

半導體景氣反轉，從近年的供不應求轉變為供給過剩，晶片股周二 (11 日) 再度遭到拋售，花旗的分析師預測，2022 年可能挑戰 2002 年和 2008 年的紀錄，成為史上行情最糟的一年。

費城半導體指數周二下挫逾 3%，市值最大成分股台積電 (TSM-US) 領跌，其 ADR 跌幅最深曾達 7%，終場仍有 5.92% 的跌幅。

從拜登政府上周五宣布擴大對中晶片出口管制以來，晶片股就開始暴跌，費半指數迄今三個交易日共重挫 12%，今年來跌幅擴大為 43%，今年剩下三個月如果再無起色，可能改寫 2002 年 (跌 44.6%) 和 2008 年 (跌 48%) 的紀錄。

半導體股的賣壓大多仍集中在知名的消費者電子產品業者身上，如輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)。但花旗研究 (Citi Research) 分析師 Christopher Danley 認為，這股賣壓可能蔓延到目前仍抗跌的類比晶片。

Danley 在「類比晶片派對結束」(Analog Party Over) 的報告中，調降以下個股的目標價：德州儀器 (TXN-US)、恩智浦半導體 (NXPI-US)、Microchip Technology(MCHP-US)。他偏好亞德諾半導體 (Analog Devices)(ADI-US)，該公司是率先警告市場需求不如預期的類比晶片廠之一。

類比晶片是電子設備不可或缺的零組件，並在汽車等多種產品扮演重要角色，在這波不景氣中相對不受影響。舉例來說，德儀、安森美 (ON-US) 仍是費半指數中最抗跌的幾檔個股，今年來分別下跌 18% 和 11%，輝達和 AMD 今年來至少跌 60%。

Danley 表示，訪問調查後發現，7 月影響 ADI 的延後下單和取消訂單情況也開始影響到其他類比晶片廠，交期正在縮短。他認為，需求減弱、歐洲的情況特別明顯，加上庫存水準高，都導致晶片業景氣放緩。

他預測德儀、恩智浦也將表現疲弱，「這一切只是景氣放緩的開始，每家公司 / 每個終端市場都將感受到影響」，希望明年上半年景氣能有觸底的機會。

一個多月前，Danley 與華爾街大唱反調，主張在疫情期間受晶片短缺影響最劇烈的汽車和工業客戶，已經開始浮現修正的跡象。