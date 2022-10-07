路透調查：全球晶片業重估台海風險 但選擇有限

最新調查結果顯示，中國解放軍 8 月對台軍演，促使全球晶片業重新評估台灣發生戰爭的風險，但業界人士表示，晶片業難以快速斷絕對台灣的依賴，選擇有限。

路透對 15 位半導體主管的調查結果顯示，從起草應變計畫到詢問台灣境外製造能力，一些業者正在權衡如果共軍犯台或鎖台，該如何因應。

業界人士說，雖然台灣民眾幾十年來一直生活在中國威脅下，但共軍 8 月對台軍演，仍令業界感到不安。業界人士表示，世界難以快速切斷對台灣晶片的依賴，導致晶片業面臨的地緣政治風險升高。

SEMI 台灣區總裁曹世綸表示，人人都在談論業務持續計畫，一小部分公司最近才開始擬定這些計畫，「據我所知，多數是外商」。

美國眾院議長裴洛西訪台後，台灣美國商會的調查顯示，40% 受訪者表示，公司正在修改或將修訂在台灣的危機應變或業務持續計畫。

一名外商主管表示，客戶詢問業務持續計畫，公司也向台灣供應商提出相同問題。這家外商在台灣有業務。

儘管如此，業界人士說，台灣半導體產業的效率很難被複製，理由是晶片巨頭與其數百家供應商，在台灣西部形成產業聚落，且美國等國家的生產成本較高。

一名大型外國晶片公司主管表示，雖然共軍演習迫使業界更認真評估未來在台灣投資的風險，但業界並未將退出台灣納入考慮範圍。他說，商業或財務仍是主要考量。這家外商在台灣有業務。

上月國發會主委龔明鑫表示，台灣擁有效率最高的上下游產業鏈，未來五年主要晶片公司合計將投資台灣 2,100 億美元，包含外商。