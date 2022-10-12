〈紐約匯市〉避險情緒升溫 美元震盪走高 日元逼近央行上月干預水平

美元指數周二 (11 日) 歷經震盪交易後小幅走高，整體來看，對升息和地緣政治緊張局勢的擔憂，令投資人感到不安，高漲的避險情緒刺激美元走強，日元持續徘徊在當局上月出手干預的水準附近。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.13%，報 113.29。

市場預期，強勁的勞動力數據和即將在本周四公布的通膨報告，幾乎使人們對 Fed 在明年放緩升息的希望破滅，這應有助推動美元繼續上攻。

道明證券 (TD Securities) 外匯策略師 Mazen Issa 表示，上周五的非農報告強勁，對任何希望 Fed 在短期內推動政策轉向的人來說，是一記沈重的打擊，Fed 必須明確表示經濟仍過於強勁，包含就業市場和通膨。

他認為，在就業市場和通膨取得重大進展之前，可能無法看到強勢美元緩解跡象。

毫無意外地，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周二重申央行的鷹派立場。她認為目前最大風險是緊縮力道不夠，使過高的通膨存在於經濟之中，她還預估明年不會降息。

日元兌美元小貶 0.06% 至 145.78 日元，略低於三周前創下的 24 年高點。日本內閣官房長官松野博一重申，央行將密切關注匯市動向，並針對過度的外匯波動採取適當措施。

近周來，對政府進場干預匯市的預期支撐日元，但隨著日元一再逼近多年低位，分析人士持續關注當局是否再度出手。

歐元兌美元幾乎沒有變化，微升 0.02% 至 0.9704 美元。在周二之前，歐元已連續四個交易日收黑，目前正處在近三周低點。

英國市場仍處於緊繃狀態，英鎊兌美元貶 0.77% 至 1.0971 美元，連續五個交易日下跌。

繼日前宣布上調每日購債上限後，英國央行再度採取行動阻止債市崩盤，周二宣布周末前每日購買 50 億英鎊的通膨掛鉤債券，英國財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 也承諾提前公布預算案，但仍未能安撫市場情緒。

金融市場動盪之際，最新就業數據對英國央行而言形同雪上加霜。截至 8 月的三個月中，英國失業率降至 1974 年以來最低水平，但主要是因為離開勞動力市場的人口創下紀錄新高。

國際貨幣基金 (IMF) 周二將明年全球經濟增長預測值自 2.9% 下修至 2.7%，警告全球經濟前景正在惡化，且最糟糕的時刻還沒到來。

對風險情緒敏感的澳幣再觸 2 年半新低，下跌 0.4% 至 0.6269 美元。澳洲國民銀行 (National Australia Bank) 分析師認為，澳幣是市場上的代罪羔羊，在情緒轉弱之下，短期內恐進一步走貶。

加幣兌美元小貶 0.14% 至 1.3796 加幣，也是近 2 年多來最低水平。加拿大作為石油等大宗商品主要供應國，對全球經濟前景同樣特別敏感。

另一方面，新冠疫情升溫為中國經濟前景蒙上陰影，離岸人民幣兌美元貶 0.2% 至 7.1693 人民幣。

截至台灣時間周三 (12 日) 約 6:00 價格：