美對中祭晶片管制狠招 全球半導體市值數日內蒸發2400億美元

美國上周對中國祭出新一波晶片及設備出口管制，全球半導體股全倒，台、日、韓相關類股周二 (11 日) 結束連假恢復交易後也一片慘綠，彭博的統計顯示，上周四收盤以來短短數日，全球半導體類股市值累積蒸發超過 2400 億美元。

台灣、南韓股市周二在亞股中領跌，台積電 (2330-TW) 盤中重挫逾 7%，創去年 5 月以來最重跌幅，該公司將在本周四召開法說會。

南韓的三星電子下跌 2.7%，也創一年多以來最大跌幅，SK 海力士一度挫跌 3.5%，但午盤前已收復大部分失土。日本東京威力科創 (Tokyo Electron) 盤中跌幅深達 5.8%。

股市賣壓蔓延到匯市，亞洲貨幣周二表現弱勢，韓元兌美元重貶 1.6%，新台幣兌美元下滑 0.7%。

費城半導體指數周一跌至 2020 年底以來最低收盤價，上周五和本周一兩個交易日共已跌掉 9% 以上。美股期指截稿前約跌 0.5%。

拜登政府試圖藉由新出口限制，全面阻礙中國在半導體、人工智慧、超級電腦、監控系統、先進武器領域的發展。包含長江存儲在內的 31 家中企，也被列入「未經核實名單」 (Unverified List)。

這是拜登政府迄今為止最激進的舉措，影響範圍涵蓋電動汽車、航太、航空乃至於智慧手機。中國商務部回應，美方升級半導體等領域出口管制措施，是典型的「科技霸凌」。

美國的禁售令將帶來深遠影響。對於在中國設廠的美國和非美半導體業者來說，新規定要求他們必須取得許可才能出口晶片和半導體生產設備，營運阻礙大增。

美國此舉代表科技業在美國聯準會 (Fed) 升息、台海風雲之外，面臨又一大挑戰。市場部分人士揣測，為了確保國際合作，美國可能要求其他國家採取類似行動。

韓國投資證券公司 (KITC) 分析師 Chae Minsook 說，大多數半導體設備都掌握在美國和美國的盟友手上，例如日本及荷蘭，若中國無法取得先進設備，很難維持晶片業的進步。

Omdia 分析師 Akira Minamikawa 說：「美國最新舉動，將加速中國發展半導體產業的腳步。但是在商言商，日本企業應該維持與中國企業的商品往來，不要設限。然而另一方面，日企也得替未來 10、20 年做準備：隨著中國加快發展，日本到時可能失去所有中國的客戶。」

野村控股分析師 David Wong 表示，新管制對全球半導體來說是壞消息，並讓中國產業大倒退，中國可能無法使用台灣和南韓生產的先進晶圓代工服務，難以繼續推動半導體業的本土化。