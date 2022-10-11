英國情報：中國操控科技 威脅全球安全

英國情報機關「政府通訊總部」(GCHQ) 主任 Jeremy Fleming 週一 (10 日) 表示，中國政府利用金融或科學等技術壓制當地異己，並在海外控制其他競爭對手，威脅全球安全。

Fleming 一篇預先發表的演說稿中提到，中國政府利用數位貨幣或衞星導航等技術，作為監察民眾的手段，同時將其影響力擴展到國外。

Fleming 警告：「強大科技實力與恐懼正驅使中國當局可能採取對全球人類構成巨大威脅的行動。」

Fleming 在演說稿寫到，中國正在尋求一種中心化的數位貨幣，這種貨幣可以使中國能夠部分逃避目前西方國家對俄國政府與普丁政權實施的國際制裁。此外，北京當局正在建設其北斗衛星系統，該系統可用於阻止其他國家進入太空領域或加強對其公民的監視。

中國布下全球最多的攝影機天羅地網般地監控人民 (圖片：AFP)

他還提到，中國正在建立強大的反衛星能力，阻止他國衛星進入太空，人們擔心這項技術可能會被用來追蹤個人定位。中國還提出新的網際網路國際規則，威脅數位自由並加強國家控制，透過引入新的追蹤方法來威脅人權。

他認為，北京政府的行為不單對本國民眾構成威脅，也對所有民主國家帶來威脅。

這並非 Fleming 首次對中國科技發出警告，他早在去年就警示，西方國家要確保中國不會主導人工智慧、合成生物學和遺傳學等重要的新興技術。

中國批評美國、英國與其盟國試圖阻止中國崛起成為世界大國，否認侵犯人權的指控或試圖脅迫其他政府，相關指稱毫無根據並且帶有政治動機。