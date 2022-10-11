葉倫將在IMF世銀年會上 推進俄油價格上限計畫

石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 宣布減產計畫後，美國財政部計劃在本週一 (10 日) 至週日 (16 日) 召開的國際貨幣基金 (IMF) 會議和世界銀行 2022 年年會上，持續推動對俄羅斯原油訂定價格上限。

IMF 和世界銀行本週在華盛頓召開年會，此次會議召開之際，全球致力於應對經濟放緩、通膨惡化、糧食和能源危機、俄烏戰爭，以及新冠疫情等危機。OPEC+ 上週宣布從 11 月起每日減產 200 萬桶以維持油價，但拜登政府試圖予以抵制。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 和副部長艾迪耶摩 (Wally Adeyemo) 將在本週與其他國家的財長討論對俄羅斯原油設置上限。艾迪耶摩將在週五向盟國匯報制裁對俄羅斯軍事供應鏈的影響，同時與 20 多個國家代表磋商協調。

美國財政部計劃與盟國一同敲定俄油價格上限的最終決定 (圖片：AFP)

美國財政部幾個月來一直在制定對俄國原油價格設定上限，並計劃與盟國一同敲定最終決定。美國財政部官員表示：「OPEC+ 減產對七國集團 (G7) 的戰略沒有影響，主要是希望通過限制石價，讓俄羅斯無法取得可觀的收入來源，進而無法持續在烏克蘭戰爭提供資金。」

葉倫週日 (9 日) 抨擊 OPEC+ 減產是對全球經濟「無益且不明智」的舉措，特別是這會嚴重衝擊新興市場經濟。



美國財政部官員透露：「數月來，美方致力於設定俄油價格上限，持續與盟國推進設計和最終決定，無論如何此計畫都會實施。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格週一下跌 1.6%，收每桶 91.13 美元。12 月交割的 Brent 原油期貨價格亦下跌 1.8%，收每桶 96.19 美元，

俄羅斯軍隊週一發射多達 75 枚導彈，攻擊烏克蘭首都基輔、西部大城利沃夫 (Lviv) 等十多個大城市，導致大量平民死傷事件。俄方稱，這是報復烏國策劃恐怖攻擊，破壞連接克里米亞 (Crimea) 半島與俄羅斯的克里米亞大橋。

七國集團 (G7) 週二即將召開緊急會議，烏克蘭總統澤倫斯基將加入視訊會談，他提前推文表示，已分別與美英及加拿大元首通話，尋求在防空方面的協助。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 透過發言人表示，俄國攻擊是「令人無法接受的戰爭升級」。美國總統拜登譴責，這場攻擊展現普丁在非法戰爭中極其殘暴的行為。英國首相特拉斯呼籲盡快召開北約緊急峰會。