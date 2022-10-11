〈美股盤後〉Fed「二把手」鷹中帶鴿 那指刷逾2年新低

週一 (10 日) 是美國聯邦假日「哥倫布日」(Columbus Day)，債市休市，美股照常交易，美股主股週一開高後隨即震盪走低，賣壓席捲科技股與半導體類股，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 的悲觀言論令美股跌至盤中低點，但隨著聯準會副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 鷹中帶鴿言論釋出後，美股尾盤收回部分失地。

四大指數收盤盡墨，道瓊小跌近 100 點，標普收低 0.75%，那指下滑逾 1% 至 10,542.1 點，創 2020 年 7 月 28 日以來最低收盤價。高通和台積電 ADR 領跌之下，費半重挫近 3.5%，收於 2020 年 11 月以來最低。

政經方面，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週一受訪時警告，美國可能在 6 到 9 個月後陷入衰退，經濟低迷可能會引發信貸市場恐慌並使美股估值再縮水 20%。

美國聯準會（Fed）「二把手」、主管貨幣政策副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 週一發表演說稱，聯準會將審慎評估經濟數據，以確認先前升息抑制通膨的效應，才決定未來升息步伐，這與近期其他官員呼籲大舉升息的觀點相比略為偏鴿。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週一疾呼，即使聯準會持續升息，仍可能在不大幅增加失業率的情況下降低通膨，企圖反駁聯準會推動全球和美國走向潛在急劇衰退的論點。

美國商務部近期禁止美企向中方提供人工智慧 (AI) 或超級電腦的高階晶片，還將長江存儲在內的 31 家中企列入「未經核實名單」，中國商務部回應，美方升級半導體等領域出口管制措施是典型的科技霸凌做法。此消息令科技股與晶片股陰霾籠罩。

市場本週密切關注美國週四公布的 9 月消費物價指數 (CPI)，市場預測 CPI 可能趨向溫和，而核心 CPI 則保持上升，推動聯準會今年 11 月第四度升息 3 碼。

同時，高盛和摩根士丹利等多家投行分析師研判，隨著需求放緩和成本飆升等總體經濟風險擴大，企業將迎來一個艱難的財報季。摩根大通、富國銀行、花旗集團和摩根士丹利週五將公布最新財報成績單。惠譽預估，升息、通膨和美國溫和衰退對銀行產生溫和的負面影響，抵消利率上升帶來的好處。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.21 億例，死亡數突破 655 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (10 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊殞落，能源 (-2.06%)、資訊科技 (-1.56%) 和房地產 (-1.19%) 跌幅前三，工業類股 (+0.33%) 板塊表現最佳 。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.24%；Meta (META-US) 漲 0.25%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.78%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.13%。

道瓊成分股漲跌互見。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.09%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.06%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.81%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 4.33%；Merck (MRK-US) 上漲 3.29%。

費半成分股賣壓湧出。高通 (QCOM-US) 大跌 5.22%；AMD (AMD-US) 下跌 1.08%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.36%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.13%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.56%；美光 (MU-US) 下跌 2.89%。

台股 ADR 全數收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.31%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.50%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.15%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.24% 至每股 140.42 美元。IDC 初步數據顯示，全球個人電腦 (PC) 第三季銷售表現疲弱，總出貨量約為 7,425.2 萬台，年跌 15%，其中惠普年跌 28%，戴爾跌 21%，聯想跌 16%，蘋果逆勢年增 40%。

拜登政府上週五正式發布的禁令，禁止圖形處理器 (GPU) 雙巨頭 AMD 和 Nvidia 將高階晶片輸入中國，AMD (AMD-US) 下跌 1.08% 至每股 57.81 美元。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.36% 至每股 116.70 美元。

福特 (F-US) 大跌 6.89% 至每股 11.36 美元。通用 (GM-US) 下跌 3.96% 至每股 32.29 美元。瑞銀分析師表示，福特、通用和其他汽車製造商明年將面臨 50% 利潤下滑，汽車業正朝著供過於求的方向發展。

美國電動車企業 Rivian (RIVN-US) 暴跌 7.28% 至每股 31.48 美元，該公司幾乎召回所有生產的車輛，主因是其車輛零部件鬆動恐導致車輛失控，增加碰撞風險等安全隱患。

華爾街分析

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 認為：「美國經濟陷入破壞性衰退的風險極高，聯準會難辭其咎，他們不僅要克服通膨，還要恢復其信譽，但我擔心美國極有可能陷入一場本可完全避免的破壞性衰退。」

Independent Advisor Alliance 分析師 Chris Zaccarelli 研判：「美股可能持續走跌，因為不管是經濟還是企業財報都會顯著下滑，並且聯準會還要升息、甚至將高利率維持更長時間。鑒於目前所處環境，相信為迎接經濟衰退做好準備，是審慎的行動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主