馬斯克：台海衝突不可避免 建議台灣成為中國特別行政區

特斯拉執行長馬斯克週五 (7 日) 接受媒體採訪時表示，台海衝突是不可避免，恐讓全球國內生產毛額 ( GDP) 損失 30%，並提議台灣變成「中國一個特別行政區」以防止衝突發生。

馬斯克週五受訪時提到，台海衝突是不可避免的，但會給世界帶來巨大的代價，特斯拉和蘋果等大型科技巨頭在中國的製造工廠將面臨嚴重後果，在此情況下，預測全球 GDP 將損失約 30%。

馬斯克提到解決方案之一是，讓台灣成為中國一個合理可行的特別行政區，就像香港和澳門一樣。

馬斯克坦言：「這不會讓所有人都滿意，但我認為，這事實上是很可能的情況，可能會有一個比香港更寬容的安排。」

馬斯克異想天開表示，建議台灣成為中國的一個特別行政區 (圖片：AFP)

向來親中的馬斯克此言掀起台灣網民罵戰，直言「太扯了」，但這並非是馬斯克首次對地緣政治發表建言。

馬斯克此前提出烏克蘭和俄羅斯的和平計畫，發起民調建議俄烏兩國必須「重辦俄佔區公投」、「承認俄羅斯對克里米亞半島的主權」、「確保向克里米亞供水」以及「給予烏克蘭中立地位」等。

馬斯克偏俄發言也旋即招致烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等烏方官員齊聲譴責。

特斯拉 (TSLA-US) 週五大跌 6.32% 至每股 223.07 美元。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.67% 至每股 140.09 美元。