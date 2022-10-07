IBM砸200億美元投資紐約 拜登：助美國科技領先中國

IBM 宣布將在紐約哈德遜河谷 (Hudson River Valley) 將在十年內投資 200 億美元，強化科技創新能力，美國總統拜登周四 (6 日) 在兩名民主黨眾議員候選人陪同下到場助陣，讚揚 IBM 的投資有助美國科技領先中國。

拜登表示，IBM 的投資承諾，是美國今夏通過 2800 億美元晶片與科技法案後，美國製造業復甦的一個例子。

IBM 表示，此投資案目的是強化公司在半導體、量子運算、人工智慧領域的競爭。執行長兼董事長 Arvind Krishna 說：「我們在忙著應付來自氣候、能源、運輸等大規模的技術挑戰之餘，仍須持續為創新投資，因為先進技術才是解決問題、促進經濟繁榮的關鍵，包括為眾多美國人創造更優質的就業機會。」

在 IBM 宣布投資案的前一天，美光 (Micron) 也公布將在未來 20 年在紐約州投資多達 1000 億美元，以興建新的半導體工廠。

美光執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotr) 表示，沒有晶片法案支持，就不會有建廠的決定，想把晶片生產帶回美國、對抗亞洲國家的補貼，關鍵在於晶片法案、租稅優惠和紐約等州政府的配合。

期中選舉將在 11 月登場，由於拜登民調支持率低迷，民主黨候選人大多避免和總統同台亮相，但紐約兩名眾議員候選人 Patrick Maloney 和 Pat Ryan 卻是例外。

周四和拜登同台的還有紐約州州長侯可 (Kathy Hochul)，侯可為了說服美光投資而積極奔走。