柏南奇：留意俄烏戰爭、美元升值帶來的危機風險

美國聯準會 (Fed) 前主席、今年諾貝爾經濟學獎得主柏南奇 (Ben Bernanke) 敦促決策官員留意世界各國的金融情勢是否正在惡化，因為來自戰爭和匯率變動的壓力，正在壓迫經濟。

柏南奇周一 (10 日) 在布魯金斯研究所 (Brookings Institution) 一場記者會中說：「即使金融問題還沒演變成重要事件，但久而久之，仍會讓金融情勢惡化，使問題加劇，我認為這需要我們的密切關注。」

柏南奇目前擔任布魯金斯研究所研究員，他周一稍早和美國學者戴蒙 (Douglas W. Diamond)、迪布維格 (Philip H. Dybvig) 共同獲得 2022 年諾貝爾經濟學獎殊榮，瑞典皇家科學院表示，三人的研究顯示「為何避免銀行倒閉至關重要」。

柏南奇在 2006 年到 2014 年間領導 Fed，曾經歷 2008 年金融海嘯。他表示，美國金融體系的狀況比 2008 年金融海嘯之前好，但是其他地方令人擔憂，例如，歐洲金融機後可能因為俄國切斷天然氣供應，而受到打擊，此外，新興市場正面臨美元強升和資金外流的考驗。

戴蒙在另一場記者會中則談到，央行官員應該小心升息，避免造成金融不穩定帶來的恐慌，並演變成自我實現預言。

柏南奇自稱「大蕭條愛好者」，這次得獎的研究和他分析經濟大蕭條時期的學術專長有關。他在 1983 年的論文中闡述大蕭條會變得如此嚴重、持續又長，很大一部分要歸咎於銀行倒閉，這導致信貸嚴重萎縮，經濟受到重大衝擊。

他以這份研究為基礎，應用在金融海嘯的美國身上。雖然 Fed 最初沒有馬上察覺到房價下跌對金融體系的潛在意義，但柏南奇後來積極採取因應措施，避免經濟再次衰退。

柏南奇認為，雖然今日的美國在金融穩定方面面臨一些風險，但絕對不像 14 年前那樣陷入困境。