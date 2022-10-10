伊爾艾朗：美國核心通膨率仍將續升 恐陷入破壞性衰退

安聯 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 週日 (9 日) 表示，美國的核心通膨率預估將繼續攀升，美國聯準會 (Fed) 政策犯了重大錯誤，恐將導致「破壞性衰退」。

伊爾艾朗受訪時表示：「我擔心美國發生破壞性衰退的風險非常高，這是原先是可以避免的。」

他認為 Fed 犯下兩大錯誤，其一是錯誤地將通膨判定為暫時性的狀況，其二是 Fed 最終承認通膨持續且居高不下後，卻沒有採取有意義的行動。伊爾艾朗比喻，Fed 去年沒有放鬆油門，導致今年不得不猛踩剎車，這將使美國陷入衰退。

伊爾艾朗指出，Fed 如今不僅必須克服通貨膨脹，還必須要努力恢復自身的信譽。「在邁向一個央行可以改變通膨目標的世界之前，我們必須承擔更多痛苦。雖然改變通膨目標是有正當理由的，但也會重重打擊央行的公信力。」

伊爾艾朗預估，9 月美國整體通膨率有望降至約 8%，但是核心通膨率仍將上升，因此仍存在通膨問題。

投資顧問公司 Alvine Capital 主席 Stephen Isaacs 先前表示，投資人應該要思考是否要與 Fed 對抗，人們的投資決策並不一定要與 Fed 的行動保持一致，因為 Fed 是會犯錯的，而且基本上已經錯了 2 年。

Isaacs 也說，美國經濟目前還沒有走出困境，未來幾個月將會出現更多困難的情況。