聯合國籲Fed和多國央行停止升息 以免加劇全球衰退風險

聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 周一 (3 日) 警告，美國聯準會 (Fed) 和其他國家央行如果繼續升息，可能會把全球推入經濟衰退，這種「貨幣政策引發的全球性衰退」，對發展中國家可能造成格外嚴重的後果。

UNCTAD 在全球經濟展望年度報告中說：「過多的貨幣緊縮，可能讓一些國家陷入一段時期的停滯和經濟不穩定。相信央行能夠靠升息壓制物價而不引發衰退，都是輕率的賭博。」

該份報告指出，Fed 和多國央行升息，將對新興經濟體造成最嚴重的影響，因後者私人和公共債務本來就很高了。報告並警告，開發中國家有潛在的債務危機。

印度央行上周五表示，繼 Covid-19 疫情和俄烏戰爭之後，全球經濟面臨「第三波震撼」，即富裕國家的激進升息。

UNCTAD 秘書長 Rebeca Grryspan 建議，除了升息，還有其他壓抑通膨的方式，例如對企業課徵暴利稅、加強管制以防止大宗商品市場的投機行為、解決供應面瓶頸等。

在報告中，UNCTAD 將今年全球經濟成長率預測從 3 月預估的 2.6% 下修至 2.5%，明年預料進一步減緩為 2.2%。

國際貨幣基金 (IMF) 上個月也曾警告，某些國家明年可能陷入衰退，並下修經濟成長預測。

IMF 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周一表示，如果各國政府的財政政策與緊縮貨幣政策同步配合，全球衰退是可以避免的。