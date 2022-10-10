諾貝爾經濟學獎揭曉 前Fed主席柏南奇與兩美國學者獲獎

2022 年諾貝爾獎周一（10 日）揭曉，由前美國聯準會（Fed）主席柏南奇（Ben Bernanke）與兩位美國學者戴蒙（Douglas W. Diamond）、迪布維格（Philip H. Dybvig）共同獲獎，表彰他們對研究銀行和金融危機的貢獻。今年的諾貝爾頒獎季也畫上句號。

今年諾貝爾經濟學獎由 Fed 前主席柏南奇與兩美國學者獲獎。(圖片來源：擷取自諾貝爾獎臉書)

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）表示，柏南奇、戴蒙與迪布維格的貢獻顯著提高大眾對銀行在經濟中所發揮作用的理解，尤其是在金融危機期間，而這三名學者其中最重要的發現是，為何避免銀行倒閉至關重要。

該學院表示，柏南奇對 1930 年代大蕭條的分析指出，銀行擠兌是如何成為讓經濟危機變得如此嚴重和持久的一個決定性因素。當銀行倒閉時，有關借款人的寶貴訊息丟失並且無法迅速恢複，社會將儲蓄用於生產性投資的能力因此被嚴重削弱。

諾貝爾經濟學獎委員會主席 Tore Ellingsen 表示：「獲獎者的見解提高了我們避免嚴重金融危機和昂貴救助的能力。」

去年經濟學獎是由學者卡德（David Card）、安格里斯特（Joshua Angrist）和因本斯（Guido Imbens）共享殊榮。