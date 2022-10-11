美股重點新聞摘要2022年10月11日

今日操盤前瞻

Fed 副主席 Lael Brainard 發言

美國 9 月 NFIB 小企業指數

柏南奇：留意俄烏戰爭、美元升值帶來的危機風險

美國聯準會 (Fed) 前主席、今年諾貝爾經濟學獎得主柏南奇 (Ben Bernanke) 敦促決策官員留意世界各國的金融情勢是否正在惡化，因為來自戰爭和匯率變動的壓力，正在壓迫經濟。閱讀全文...

彭博：美祭中晶片新規 已沒有和解可能

《彭博》週一 (10 日) 報導，眾多機構分析師研判，拜登政府擴大對中國科技出口的限制，讓兩國正式進入「經濟戰」，幾乎沒有和解的可能性。閱讀全文...

IDC、顧能一致認定 Q3 全球 PC 出貨創統計以來最慘跌勢

研調機構 IDC 和顧能 (Gartner) 周一 (10 日) 相繼公布全球個人電腦 (PC) 第 3 季出貨數據，即使對蘋果的出貨統計存在差距，但兩家公司一致認為，全球 PC 市場正經歷 1990 年代中期統計數據以來最慘重的跌勢。閱讀全文...

Fed「二把手」鷹中帶鴿 增添謹慎升息可能性

美國聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）周一（10 日）重申，為確保通膨回落至目標水準，應在一定時間內保持貨幣緊縮，但她表示先前的升息已產生影響，在整體經濟中傳導仍需時間，目前密切觀察經濟前景的演變和全球風險。媒體認為，布蘭納德此番言論給 Fed 帶來謹慎升息的可能性。閱讀全文...

摩根大通 CEO 警告：美國經濟恐在 6 至 9 個月內陷入衰退

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一（10 日）接受財經媒體 CNBC 採訪時警告，「非常、非常嚴重的」不利因素可能會在明年年中把美國與全球經濟拖入衰退，而且經濟衰退持續時間難與預估，要有心理準備。閱讀全文...