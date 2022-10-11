〈紐約匯市〉市場聚焦本周通膨數據 美元續揚 英鎊連四黑

隨著投資人關注本周的通膨數據，美元指數周一 (10 日) 小幅走高，市場預估美國核心通膨率可能進一步上升，進而強化下月再次大幅升息的前景。即使英國央行擴大購債支持，英鎊仍連續四個交易日下跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.3%，報 113.14。

市場預期，美國本周公布的 9 月總體通膨率料年增 8.1%，略低於前一月的 8.3%，但核心通膨率估自 6.3% 升至 6.5%。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 表示，通膨遠較 Fed 剛開始所想的還要持久，但他認為 Fed 仍有機會在不讓失業率急劇攀升、不使經濟陷入衰退的情況下讓通膨降溫。

Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 則重申打擊通膨的決心，即使經濟成長前景惡化，央行也會繼續履行使命。她預期，受利率大幅上升影響，下半年經濟反彈恐怕有限，今年實質 GDP 增長估基本持平，顯示美國經濟已開始感受到緊縮政策的影響。

上周五數據顯示美國失業率意外下滑，9 月非農新增就業人數也高於預期，消息帶動美債殖利率走高，因交易員增加了 Fed 在下月四度升息 3 碼的押注。此外，地緣政治緊張局勢和油價走高，再度引發市場對經濟增長的擔憂，使投資人重新轉向美元。

為報復克里米亞爆炸事件，俄羅斯周一以飛彈襲擊烏克蘭首都基輔在內多座城市。俄羅斯盧布兌美元重貶 3.5% 至 63.06 盧布兌 1 美元，為 8 月初以來最低。

隨著緊急購債計畫即將在本周五到期，英國央行周一宣布將每日購債上限翻倍至 100 億英鎊，試圖緩和市場的擔憂情緒，然而，即使央行採取行動，英鎊仍連續四個交易日下滑，貶 0.32% 至 1.1055 美元，但仍高於上月 26 日創下的紀錄低點。

隨著美元上漲，澳幣貶至 2 年半新低，兌美元匯率下跌 1.1% 至 0.6298 美元。澳洲央行上周升息幅度低於預期，導致該國貨幣承壓。

日元兌美元盤中最低一度貶至 145.80 日元，接近上月 22 日創下的 24 年低位，截稿前貶 0.25% 至 145.69 日元。

富國銀行 (Wells Fargo) 經濟學家表示，Fed 和日本央行的貨幣政策分歧越來越大，即使日本財務省再次干預市場，日元兌美元中期表現仍將疲軟。該行預估，日元兌美元料在明年 Q1 貶至 149，但有望在年底前走強。

中國市場自一周的假期回歸後，離岸人民幣兌美元下跌 0.36% 至 7.1531 人民幣。

截至台灣時間周二 (11 日) 約 6:00 價格：