摩根大通CEO警告：美國經濟恐在6至9個月內陷入衰退

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一（10 日）接受財經媒體 CNBC 採訪時警告，「非常非常嚴重的」不利因素可能會在明年年中把美國與全球經濟拖入衰退，而且經濟衰退持續時間難與預估，要有心理準備。

戴蒙認為要談論經濟就不能不談未來的事情，他列舉出幾項敲響經濟衰退警鐘的指標，包括通膨失控、利率升逾預期、量化寬鬆政策的未知影響以及俄烏戰爭。

戴蒙表示這些都是非常非常嚴重的問題，而且很可能會影響美國與全球經濟，尤其歐洲經濟已經步入衰退，而美國可能在未來 6 到 9 個月內陷入某種衰退。

至於美國經濟衰退時間可能會持續多久，戴蒙表示自己也說不準，衰退程度從溫和到嚴重都有可能，很大程度上是取決俄烏戰爭的進展，因此預測相當困難，但唯一能保證的就是市場出現動盪，可能和無序的金融狀況相符。

當戴蒙被問及對標普 500 指數前景的看法時，他表示該指數有可能從當前水準再輕鬆下跌 20%，而且接下來的 20% 將比先前的 20% 更加痛苦。

戴蒙發表上述談話時，美國各大銀行將從周五（14 日）開始公布第三季財報。今年迄今標普 500 指數已下跌約 24%，美國 3 大股票指數均落在熊市區間。

雖然戴蒙對美國未來經濟前景看壞，但他認為美國目前經濟「實際上仍表現良好」，尤其消費者狀況可能比 2008 年金融危機時更好。