日經：蘋果首度要求供應商 將部分耳機生產轉移至印度

知情人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) 首度要求供應商將部分 AirPods 和 Beats 耳機生產轉移至印度，凸顯蘋果欲減緩中國「清零」政策與美中關係緊張對供應鏈的衝擊，也顯示印度再下一城。

日經新聞報導，三名消息人士表示，蘋果一直在與數家供應商討論提高印度產量事宜，最快明年就會增加印度產量，包括關鍵聲學裝置。

兩名知情人士說，iPhone 組裝大廠鴻海 (2317-TW) 為此已著手準備在印度生產 Beats 耳機，並希望最終也能在印度製造 AirPods。

消息人士透露，已經在越南和中國生產 AirPods 的立訊精密 (002475-CN) 與關係企業 ，也開始計劃在印度生產這款高人氣無線耳機。不過，目前立訊精密專注於越南 AirPods 業務，因此開始在印度大舉製造蘋果產品的腳步，可能會比競爭對手慢一點。

AirPods 是最早在中國境外量產的蘋果產品之一，在美中貿易戰衝擊下，蘋果在 2019 年將產線轉移至越南。每年出貨量超過 7,000 萬組，出貨量在蘋果產品中僅次於 iPhone。知情人士表示，去年起蘋果也將大部分 Beats 生產遷往越南。

消息人士說，雖然印度製蘋果產品最初是供應當地市場，但蘋果現在希望將印度發展成策略生產基地，未來將向歐洲等市場供應產品。

Counterpoint Research 的數據顯示，印度已是智慧、功能等手機生產重要參與者，其全球市占率已從 2016 年的約 9% 攀升至 2021 年的 16%。中國的市占率則從 74% 降至約 67%。

IDC 科技分析師嚴蘭欣（Joey Yen）表示，印度將成為中國境外電子產品生產關鍵替代選擇。嚴蘭欣說，印度向中國取經，擁有類似潛力，有望成為全球供應鏈要角；印度有年輕工程人才、大批勞動力，並以龐大國內市場為依託。